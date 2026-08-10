Paris Saint-Germain, Ferran Torres transferini tamamlamaya çok yakın

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü, hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Goal.com ve Marca'nın haberlerine göre Paris ekibi, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'i kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya geldi ve taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Fransa şampiyonu, İspanyol futbolcu için Katalan ekibine resmen 50 milyon avroluk transfer teklifi sundu. Şu anda iki kulübün yöneticileri arasındaki görüşmeler son aşamada ve anlaşmanın tamamlanması için yalnızca son onayın verilmesi gerekiyor. Bu transferin hızlanmasında futbolcunun kendi isteği de önemli rol oynadı.

Sözleşme şartları ve tarafların çıkarları

Kaynaklara göre Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile kişisel sözleşme şartları konusunda çoktan anlaşmaya vardı. Fransız kulübü, forvete takımın ana hücum hattında önemli bir rol vermeyi planlıyor. Futbolcunun Barcelona ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli. Sözleşme süresinin giderek kısalması, transfer bedelinin Paris kulübü için kabul edilebilir seviyede kalmasına yardımcı oldu.

Katalan kulübü ise mali durumunu iyileştirmek ve kadroyu yenilemek amacıyla forvetlerinden birini satmaya hazır. Elde edilecek gelirin Barcelona tarafından yaz transfer döneminde yeni oyuncuların kadroya katılması için kullanılması planlanıyor. PSG yönetimi ise bu transferle hücum hattına kalite ve taktiksel çeşitlilik kazandırmayı hedefliyor.

Anlaşmanın son aşaması

Şu anda kulüpler arasında sözleşmenin bazı küçük detayları ve resmî prosedürler kaldı. Bu transfer, Paris Saint-Germain için sezon öncesi kadroyu güçlendirme yolundaki temel adımlardan biri olarak görülüyor. Ferran Torres açısından ise Fransa'daki kariyerinin, futbol hayatında yeni ve ciddi bir meydan okumaya dönüşmesi bekleniyor.