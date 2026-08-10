Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını Açıkladı

Juventus Teknik direktörü Luciano Spalletti, Avustralya’nın Perth kentinde Palermo’ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde görüşlerini paylaştı. Goal.com’un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, yaklaşan rakip, kadronun fiziksel durumu ve yaz transfer dönemiyle ilgili soruları yanıtladı. Bu karşılaşma, Torino ekibinin sezon öncesi hazırlık sürecinin önemli aşamalarından biri olarak görülüyor. Haberi Goal.com bildiriyor .

Palermo ve Filippo Inzaghi hakkında

Spalletti, yaklaşan rakip ve teknik direktörü Filippo Inzaghi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Ona göre Inzaghi, geçmişte ne kadar harika bir futbolcu olduysa gelecekte de aynı seviyede üst düzey bir teknik direktöre dönüşecek. Palermo kadrosunda Serie A deneyimine sahip çok sayıda futbolcu bulundurduğu için Torino ekibini kolay bir maç beklemiyor.

Takımın savunmacısı Gatti’nin bu kez ilk 11’de forma giymeyeceği açıklandı. Oyuncuda hafif yorgunluk belirtileri görülmesi üzerine teknik ekip risk almamaya karar verdi. Buna rağmen Gatti’nin karşılaşma sırasında 20 veya 30 dakika süre alması mümkün.

Transfer piyasası ve kadroda planlanan değişiklikler

Kulübün transfer politikasına değinen Luciano Spalletti, hazırlık maçlarının ardından kulübün başlangıçtaki planlarının değişmediğini vurguladı. Teknik direktöre göre yönetim, belirlediği yoldan sapmadan ilerliyor ve transfer piyasasındaki fikirler de ilk günkü gibi korunuyor.

Kalecilerde rotasyon

Kaleci pozisyonundaki rekabet konusunda da açıklık getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, Di Gregorio’nun Chelsea karşısında birkaç harika kurtarış yaptığını, ancak ikinci golde şanssızlık yaşadığını belirtti. Plan doğrultusunda Palermo karşısında kalede Perin görev yapacak. Daha önce kaleciler Chelsea maçında birer devre forma giymişti. Ayrıca Di Gregorio, Inter’e karşı 90 dakika oynarken şimdi sıra Perin’e geldi.