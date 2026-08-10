Atlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptı

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Atlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptı

Madrid temsilcisi Atlético Madrid, Fransa'nın Lille takımında forma giyen yetenekli kanat oyuncusu Matias Fernandes-Pardo'yu kadrosuna katma girişimlerini hızlandırdı ve futbolcu için resmî teklif sundu. L’Equipe'in haberine göre Diego Simeone yönetimindeki İspanyol devi, 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için yaklaşık 35 milyon avroyu gözden çıkardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Metropolitano Stadı'nda hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Atlético yönetimi, İngiltere Premier League'inin önde gelen kulüplerini geride bırakmaya çalışıyor. Ancak Fransız ekibi bu teklifi hemen kabul etmeye yanaşmıyor. Lille Başkanı Olivier Létang'ın futbolcunun bonservis bedelini daha yüksek değerlendirmesi nedeniyle teklif henüz reddedilmese de taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

İngiliz Devlerinin Rekabeti

Madrid ekibinin bu hamlesi transfer piyasasında gerçek bir mücadeleyi tetikleyebilir. Bunun nedeni, genç kanat oyuncusuyla İngiltere'nin Arsenal ve Liverpool kulüplerinin de yakından ilgilenmesi. Her iki Premier League temsilcisi de kanatlarını güçlendirmek ve kadro derinliği oluşturmak amacıyla futbolcunun performansını dikkatle takip ediyor. Atlético'nun attığı ilk ciddi adımın İngiliz kulüplerini de planlarını hızlandırmaya zorlaması bekleniyor.

Şimdilik Lille yönetiminin tutumu değişmiyor. Transfer döneminin kapanmasına kadar futbolcuyla ilgili durumun daha da kızışması bekleniyor; zira UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterme fırsatı bulan genç yeteneğe ilgi her geçen gün artıyor.

Lille'in Kararlı Tutumu

İspanyol kulübünün hamlesinden önce de Lille Başkanı Olivier Létang, futbolcunun takım planlarında önemli bir yere sahip olduğunu ve 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesinin bulunduğunu defalarca vurgulamıştı. Kulüp yönetimi yıldız futbolcusunu kolayca bırakmaya niyetli değil. Létang, basına verdiği röportajlardan birinde futbolcuya güven duyulduğunu ve geleceği hakkında kendisiyle net bir görüşme yapıldığını açıkladı.

Matias Fernandes-Pardo'nun son sezonlardaki hızlı gelişimi ve Avrupa'nın prestijli organizasyonlarındaki performansı itibarını daha da artırdı. Teknik becerileri ve üst düzey maçlara yönelik fiziksel hazırlığı, kıtanın önde gelen scoutlarının dikkatini çekti. Atlético ilk adımı atmış olsa da İngiliz devlerinin harekete geçmesi transfer destanının sona ermekten hâlâ uzak olduğunu gösteriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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