Ceva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkiledi

·45·Teknoloji
Ceva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkiledi

Dünyanın önde gelen taşımacılık ve lojistik devlerinden biri olan Ceva Logistics, siber saldırının hedefi oldu. TechCrunch'ın haberine göre bu siber güvenlik olayı, Avrupa'da en az sekiz deponun faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyerek kıta genelindeki yük taşımacılığı süreçlerinde aksamalara yol açtı. Olay yalnızca şirketin kendi iç sistemlerini değil, hizmetlerinden yararlanan çok sayıda büyük perakende zincirinin, finans kuruluşunun ve hatta oyun devlerinin müşterilerini de etkiledi. Bu konuda Techcrunch.com haber verdi.

Sektör yayını FreightWaves'in aktardığına göre siber saldırı bu yıl 29 Temmuz'da başladı. Merkezi Fransa'da bulunan Ceva'nın dünya genelinde binden fazla deposu var ve büyük üreticilerin ürünlerini müşterilerin evlerine ulaştırmada önemli bir halka olarak görev yapıyor. 2025'te 18,3 milyar dolar gelir elde eden bu dev şirketin hizmetlerindeki aksama, küresel tedarik zincirinde ne kadar ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu bir kez daha gösterdi.

Siber saldırının yol açtığı veri sızıntısı

Ceva Logistics sistemlerine yönelik saldırı, lojistik süreçlerini geciktirmekle kalmadı, aynı zamanda büyük miktarda kişisel verinin çalınmasına da neden oldu. Şirketin hizmetlerinden yararlanan bazı iş ortakları, müşterilerinin kişisel verilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini doğruladı. Hackerlar, siparişlerin oluşturulması için kullanılan müşterilerin adlarını, ev adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini ele geçirmeyi başardı.

Son yıllarda taşımacılık ve lojistik devleri siber suçluların başlıca hedefleri haline geliyor. Bunun nedeni, suçluların depolardaki yük ve konteynerlere erişim sağlayarak gerçek dünyadaki mal akışını kontrol etmeyi amaçlaması. Ceva'da yaşananlar, taşımacılık ağlarında siber güvenliği güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Küresel şirketlere verilen zarar

Olayın ardından Hollanda'nın önde gelen çevrim içi perakende devi Bol, web sitesinde depo ortağı Ceva'nın sistemlerine hackerların eriştiğini duyurdu ve müşterilerini uyardı. Şirket, veri sızıntısı nedeniyle siparişlerin gecikebileceğini ve bazı alışverişlerin iptal edilebileceğini bildirdi. Hollanda'nın bir başka tanınmış lüks mağazası De Bijenkorf da yerel medyaya benzer sorunlar yaşandığını ve teslimat sürelerinin uzadığını doğruladı.

Ayrıca bu siber saldırının kapsamı oldukça genişti ve diğer sektörleri de etkiledi:

  • Hollanda'nın ünlü Ajax futbol kulübü
  • ING bankacılık devi
  • Ace & Tate gözlük markası
  • Valve video oyunu devi
Video oyunu sektörünün devlerinden Valve, müşterilerine gönderdiği mesajda Ceva sistemlerinden veri çalındığını 7 Ağustos'ta öğrendiğini açıkladı. Reddit'te yayımlanan mesaja göre Steam donanımı satın alan müşterilerin kişisel verileri risk altında kaldı. Ceva'nın müşterilerin teslimat bilgilerini siparişten sonra 90 gün boyunca saklaması nedeniyle çok sayıda alıcı etkilendi.

Valve temsilcisi Doug Lombardi, olayla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Etkilenen şirketler ve güvenlik uzmanları şu anda siber saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için acil önlemler alıyor.

Ceva LogisticsSiber SaldırıTeknolojiSteamGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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