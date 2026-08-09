Harry Kane'in Ballon d'Or adaylığı tartışma yaratıyor

·3·Spor
Harry Kane'in Ballon d'Or adaylığı tartışma yaratıyor

Futbol dünyasında 2026 Ballon d'Or ödülü için yarış ve tartışmalar kızışıyor. Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın forveti Harry Kane'in bu prestijli ödülün dışında kalmasının «garip» olacağını düşünüyor İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Chris Waddle. Uzman, GOAL'a verdiği röportajda sezon boyunca gösterilen bireysel istikrar ve performansın takım kupalarından daha önemli olması gerektiğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki zafer ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar, sezonun en iyi futbolcusunu belirlemede belirleyici olacak. Özellikle Paris Saint-Germain'in Avrupa'daki başarısı Ousmane Dembélé gibi futbolcuların şansını artırırken, Kylian Mbappé Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Lamine Yamal da başlıca adaylar arasında gösteriliyor.

Bireysel performanslar ve takım kupaları arasındaki çatışma

Ancak Chris Waddle'a göre Ballon d'Or'u yalnızca takım kupaları kazanan futbolculara vermek adil değil. Futbolun bir takım oyunu olduğunu, bireysel yeteneğin ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan eski forvet, Harry Kane'in bu ödülü daha fazla hak ettiğini belirtti. 33 yaşındaki forvet, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 61 gol atarak takımının Almanya şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda üçüncü olmasında liderlik etti.

Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olsa da sezon boyunca gösterdiği istikrar ve golcü olarak ortaya koyduğu performansla uzmanları etkilemeye devam ediyor. İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan futbolcu, kariyerindeki etkileyici performanslar sayesinde en büyük ödülün başlıca adayları arasına geri döndü. BetBrain ile ortaklaşa değerlendirmelerde bulunan Chris Waddle, ödülün kaderini belirlerken yalnızca takımın zaferlerine dayanmanın mantıklı olmadığını bir kez daha vurguladı.

Harry KaneBallon d'OrChris WaddleBayern MünihFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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