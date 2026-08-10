Çin’de Long March 7A Roketi Kaza Yaptı

Çin’in uzay programında bu yıl bir başka ciddi başarısızlık kaydedildi. Ixbt.com’un haberine göre, ülkenin güneyindeki Wenchang Uzay Üssü’nden fırlatılan Long March 7A taşıyıcı roketi, uçuşun ilk dakikalarında patladı. Bu acil durum, ulusal uzay sektörünün son aylardaki istikrarını zedeleyebilecek önemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Haberi Ixbt.com bildirdi .

Verilere göre trajik olay, roketin havalanmasından yalnızca 1 dakika 25 saniye sonra meydana geldi. Kaza, taşıyıcının ilk kademesinin yoğun şekilde çalıştığı sırada yaşandığı için araç yörüngesini tamamen kaybetti ve planlanan görevi yerine getiremedi. Bunun sonucunda faydalı yükü hedeflenen yörüngeye yerleştirmek mümkün olmadı.

Faydalı Yük Gizli Tutuluyor

Şu ana kadar kazaya uğrayan roketin hangi görevi yerine getirmesi gerektiği ve taşıdığı yük hakkında resmi bir bilgi yayımlanmadı. Uzmanlar ve analistlere göre bu uzay görevi askeri amaçlar taşıyor olabilir. Ancak bu tahminler henüz doğrulanmış herhangi bir kanıtla desteklenmiyor.

Çin tarafı, bu tür başarısız fırlatmalar ve nedenleri hakkında genellikle sınırlı miktarda bilgi paylaşır. Bu nedenle kazanın kesin teknik nedenleri henüz kamuoyuna açıklanmadı; uzmanlar yalnızca mevcut telemetri verilerine dayanarak sonuç çıkarmak zorunda kalıyor.

2026’daki Dördüncü Kaza

Bu talihsiz olay, Çin’in uzay sektörü için bu yılki dördüncü başarısız girişim oldu. Bu durum, dünyanın önde gelen uzay güçlerinden biri olarak kabul edilen ülkenin programında bazı sistemik sorunların ortaya çıkmış olabileceğine işaret ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu olaydan önceki son büyük kaza bu yılın nisan ayında meydana gelmişti. Arka arkaya yaşanan bu tür aksaklıkların, Çinli uzmanları roket teknolojilerinin güvenliğini ve güvenilirliğini yeniden ciddi biçimde gözden geçirmeye zorlayacağı kesin.