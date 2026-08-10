Jeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdü

·56·Spor
Jeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdü

Torino ekibi Juventus'un hücum oyuncusu Jeremi Boga, takımın yeni üyesi Kerim Alajbegovic'in oyun tarzı ve sahadaki hareketleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. GOAL.com bu konuda haber verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Juventuslu futbolcunun, Avustralya'nın Perth kentinde Palermo'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde Sky televizyonuna röportaj verdiği öğrenildi. Görüşme sırasında, takımın son transferlerinden biri olan genç yeteneğe özel bir bölüm ayrıldı.

YouTube aracılığıyla tanışma

Boga, sosyal medyayı ve video platformlarını aktif olarak takip ettiğini ve yeni takım arkadaşının yeteneklerinden daha önce haberdar olduğunu söyledi. İfadelerine göre Alajbegovic'in tekniğini ve becerilerini internetteki videolar sayesinde önceden keşfetmiş.

“Maç videolarını çok izleyen biriyim, bu yüzden onu daha önceden tanıyordum. YouTube'da bazı becerilerini izlemiştim.” diyen Jeremi Boga, sözlerini şöyle sürdürdü:

Beklenen özellik

Fransız futbolcu, genç takım arkadaşının performansını överek sahadaki öngörülemez hareketlerinin takıma büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Boga'ya göre bu tür yaratıcı futbolcular günümüzde her kulüp için büyük önem taşıyor.

“Ben tam olarak bu tür futbolcuları çok seviyorum, çünkü son derece beklenmedik hareketler yapabiliyor. Başkalarının yapamayacağı işleri gerçekleştirme kapasitesine sahip. Bence bu, bizim eksikliğini hissettiğimiz ve tam olarak ihtiyaç duyduğumuz bir özellik.” diye ekledi hücum oyuncusu.

Bu açıklamalar, sezon öncesi hazırlık döneminde Torino ekibindeki atmosferin ne kadar olumlu olduğunu ve yeni transferlerin takıma hızla uyum sağladığını gösteriyor.

JuventusJeremie BogaKerim AlajbegovicSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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