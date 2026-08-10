Katalyst uzay aracını yavaşlatarak Swift görevine devam ediyor

Katalyst Space Technologies şirketi, kontrolünü kaybederek kontrolden çıkan Link uzay aracını durdurma ve hareketini dengeleme konusunda önemli bir başarı elde etti. ixbt.com’un aktardığına göre mühendisler, acil durum moduna geçen uydunun dönüş hızını yaklaşık 6 kat azaltmayı başardı ve NASA’nın ünlü uzay teleskobunu kurtarma görevine devam ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse Link aracı, bu yıl 3 Temmuz’da Pegasus roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Ancak 28 Temmuz’da yaşanan teknik arızalar nedeniyle araç, çok eksenli dönüş moduna geçerek yönelimini tamamen kaybetti. Olay sırasında gövdesi saniyede yaklaşık 9 derece hızla dönüyordu.

Uzmanlar, elektrikli motorlardan birini çalıştırarak bu tehlikeli dönüş hızını saniyede 1,47 dereceye düşürdü. Bu süreçte 100 gramdan daha az yakıt tüketildiği ortaya çıktı. Böylece şirket, gelecekteki operasyonlar için değerli bir kaynağı koruyabildi.

Yazılım güncellemesi ve sonraki adımlar

Link şu anda mevcut konfigürasyonuyla bir sonraki aşamaya hazırlanıyor. Katalyst mühendisleri önümüzdeki günlerde aracın bilgisayarına "önemli ölçüde kapsamlı bir yazılım güncellemesi" yüklemeyi planlıyor. Bu güncellemenin, aracın uzaydaki yönelimini doğrudan kontrol etmeyi sağlaması ve uzmanların tam denetimi yeniden kazanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Bundan sonra şirket, NASA’nın Neil Gehrels Swift Observatory X ışını uzay gözlemevine yaklaşma planına dönmeyi hedefliyor. Link aracının yönelimini kaybetmesinin nedenlerinin hâlâ tam olarak açıklığa kavuşturulmadığını belirtmek gerekir. Olayın ardından üç volanından ikisinin arızalandığı, tepki kontrol sistemi motorlarının ise yalnızca kısmen çalıştığı tespit edilmişti.

Swift gözlemevi için kritik durum

Maliyeti 30 milyon dolar olan bu uzay operasyonu, Katalyst’in başka bir uzay aracını yakalayıp yörüngesini değiştirmeye yönelik tarihindeki ilk girişim. 22 yıllık Swift gözlemevi için bu görev bir ölüm kalım meselesi; çünkü gözlemevinin yörüngesini bağımsız olarak düzeltme imkânı bulunmuyor.

Link onu kurtaramazsa teleskobun 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında yörüngesinden çıkması kaçınılmazdı. 9 Ağustos itibarıyla Swift, 350 kilometrelik sınırın biraz altında bulunuyor ve yörüngeyi yükseltme çalışmalarının irtifa 300 kilometrenin altına düşmeden başlatılması gerekiyor. Bu tehlikeli sınırın ise ekim ayından önce geçilmesi beklenmiyor.