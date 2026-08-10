GPS ve mobil internet olmadan çalışan ulaşım takip sistemi geliştirildi

Uydu navigasyonunun sınırlı olduğu koşullarda ve radyoelektronik parazit sırasında bile toplu taşımanın hareketini kesintisiz izlemeyi sağlayan yerel bir konumlandırma sistemi geliştirildi. ixbt.com’un aktardığına göre, bu açıklama GLONASS AŞ basın servisi tarafından yapıldı. Yeni teknoloji, ERA-GLONASS devlet bilgi sistemi temelinde oluşturuldu ve yolculara otobüs ile troleybüslerin gerçek zamanlı konumunu göstermeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test süreçleri ve ilk güzergâhlar

Bu teknolojinin pratikte test edilmesine yönelik ilk pilot projenin 1 Eylül 2026’da Kaluga bölgesinde başlatılması planlanıyor. İlk aşamada sistem, Kaluga kentindeki üç güzergahta test edilecek. Gelecekte bu çözümün yalnızca toplu taşımayı değil, kamu hizmet araçlarını ve acil durum araçlarını takip etmek için de kullanılması öngörülüyor.

Yeni sistem, GPS ve mobil internetin istikrarlı çalışmadığı bölgelerde bile araçların konumunu doğru şekilde belirlemeyi sağlıyor. Uzmanlara göre bu, kentlerdeki ulaşım lojistiğinin güvenliğini ve güvenilirliğini artırmak açısından önemli bir adım olacak.

Teknolojinin çalışma mekanizması

Sistem, araçların hareketini otomatik olarak kaydeden özel teknik çözümlere dayanıyor:

durakların yakınına, güzergâh koordinatlarına bağlanan özel işaretçiler yerleştiriliyor;

otobüs ve troleybüslerin üzerine özel tanımlayıcılar yerleştiriliyor;

araç durağa yaklaştığında sistem aracın durumunu kaydediyor;

veriler, sevk platformlarına, kent hizmetlerine ve harita uygulamalarına aktarılıyor.

Veri alışverişi, ERA-GLONASS altyapısı üzerinden güvenli bir kanal aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu da mobil internetin sınırlı olduğu durumlarda hizmetin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Duraklara kurulacak ekipmanlar tamamen otonom şekilde çalışıyor. Proje planına göre ekipmanlar beş yıl boyunca kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanıyor ve tamamen yerli bileşenler ile yazılımlar temelinde üretiliyor.