ABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldı

Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD milli takımı, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndaki başarılı yürüyüşünü sürdürüyor. Grup aşamasının 2. turunda Avustralya ile karşı karşıya gelen ev sahipleri, güvenli bir oyun sergileyerek 2:0 skorla galibiyete ulaştı.

Bu kritik galibiyet, Amerikalıların bir üst tura çıkma sorununu erkenden çözmesini sağladı.

Goller ve maç kronolojisi

Karşılaşmanın kaderi esas olarak ilk yarıda belli oldu:

11. dakika (Kendi kalesine): ABD'nin aktif atağının ardından 'Kangurular'ın savunmacısı Burgess, beklenmedik bir şekilde topu kendi kalesine göndererek skoru açtı — 1:0 .

44. dakika: İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Freeman, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla hedef alarak ev sahiplerinin üstünlüğünü perçinledi — 2:0.

İkinci yarıda Pochettino'nun öğrencileri oyun temposunu kontrol ederek skoru korumayı başardılar.

Gruptaki durum (2. tur sonrası)

ABD, iki maç sonunda %100 başarı oranıyla grup lideri oldu ve play-off biletini erkenden cebine koydu. Mağlubiyet alan Avustralya'nın ise gruptan çıkmak için hâlâ iyi bir şansı bulunuyor.

ABD — 6 puan (Bir üst tura çıktı)

Avustralya — 3 puan (2. sırada yer alıyor)

Takımların ilk 11'leri

Karşılaşmaya ilk dakikalardan itibaren başlayan futbolcuların listesi şu şekildedir:

ABD (Teknik Direktör: Mauricio Pochettino) Avustralya Fris (kl), Freeman, Richards, Ream, Robinson, Dest, McKennie, Adams, Tillman, Balogun, Pepi. Bagege (kl), Italyano, Circati, Sutton, Burgess, Bausbee, O'Neil, Okon-Engstler, Toure, Leckie, Velupillay.

Uzman yorumları:

Mauricio Pochettino'nun gelişiyle birlikte ABD milli takımının oyununda taktik disiplin ve savunma istikrarı belirgin şekilde göze çarpıyor. İki maçta kalelerinde hiç gol görmeyen Amerikalılar, kendi taraftarları önünde turnuvanın ciddi favorilerinden biri olduklarını kanıtlıyorlar. Avustralya ise son turda gruptan çıkma meselesini kesin olarak çözmek zorunda kalacak.