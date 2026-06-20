Montella: «Böyle bir şanssızlık 50 maçta bir olur, kimseyi suçlamıyorum»

Türkiye Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay'a karşı aldığı mağlubiyet (0:1) ve turnuvaya veda etmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takımdaki şanssızlığın nedenlerini açıklamaya çalıştı ve eleştirilerin hedefi olan oyuncularını tamamen savundu.

Rakamlar var, sonuç yok: «65 şut ve kaderin cilvesi»

Montella'ya göre, Türkiye Milli Takımı oyun anlamında rakiplerinden geri kalmadı, ancak futbolda şans faktörü tamamen onlardan uzaklaştı.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları: «Çok üzgünüm, Türkiye'den yüksek sonuçlar bekleniyordu. Bizim de büyük umutlarımız vardı. Türkiye Futbol Federasyonu adına da üzgünüm. Futbolcularımızın ne kadar çalıştığını biliyorum. Böyle bir durum genellikle her 50 maçta bir kez olur. İki maçta yaklaşık 65 şut çektik. Topla oynama oranından bahsetmek bile istemiyorum. Şans yanımızda değildi. Futbolculara şunu söyledim: «Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Kaderden kaçış yok».»

Teknik direktörün pozisyonu: Günah keçisi aranmıyor

Medya ve taraftarlar tarafından yapılan sert eleştirilere rağmen, teknik direktör mağlubiyette herhangi bir futbolcuyu özel olarak suçlama fikrinden uzak olduğunu vurguladı:

Çaba her şeyden önce gelir: «'O futbolcu daha fazla çalışmalıydı' veya 'bu daha iyi oynayabilirdi' demiyorum. Her zaman futbolcunun çabasına bakarım.»

Canla başla oynadılar: «Hepsi mücadele etti, büyük bir tutku sergiledi. Herkes çok çalıştı, canla başla oynadı ama ne yazık ki sonuç gelmedi. Bir kişiyi ayırıp eleştirmek kolaydır. Kimseyi suçlamaya gerek yok.»

Psikolojik bariyer ve sistemsel sorun

İtalyan teknik adam, Türk futbolunun geleceği için kritik olan stratejik bir soruna da değindi. Ona göre, başarıya ulaşmak için Dünya Kupaları'na katılmak milli takım için sıradan bir alışkanlık haline gelmeli.

Süreklilik şart: Türkiye Milli Takımı, büyük turnuvalarda ve Dünya Kupaları'nda sürekli yer alma sistemini oluşturmalıdır.

Zihindeki bariyer: Turnuvalara düzenli katılamamak, futbolcuların zihninde bir tür psikolojik bariyer oluşturuyor. Milli takım bu tatsız geleneği kırmak zorunda.

Vincenzo Montella, kendisinin de çok üzgün olduğunu gizlemedi ancak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ekledi. Türkiye'nin ev sahibi ABD'ye karşı oynayacağı son 3. hafta maçı, turnuva açısından artık bir şeyi değiştirmese de, takımın itibarı ve taraftarlar için büyük önem taşıyacak.