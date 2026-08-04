TV Time Kurucusu Sevilen Uygulamayı Geri Getirmek İçin Bingers’ı Tanıttı

·29·Teknoloji
TV Time Kurucusu Sevilen Uygulamayı Geri Getirmek İçin Bingers’ı Tanıttı

Ünlü TV Time uygulamasının kapanmasının ardından, onun yerini doldurmak ve hayranların alışık olduğu kullanışlı özellikleri geri getirmek amacıyla Bingers adlı yeni bir dizi ve film takip uygulaması geliştirildi. Bu yeni proje, TV Time kurucularından Antonio Pinto tarafından geliştirildi. Pinto, orijinal platformun en iyi özelliklerini yeniden hayata geçirmeye başladığını açıkladı. Uygulamanın tanıtılması, dijital içerik meraklıları arasında büyük ilgi uyandırdı. Haberi Techcrunch.com haber veriyor.

TV Time’ın beklenmedik kapanışı ve hayranların tepkisi

TechCrunch’ın haberine göre, TV Time uygulamasının sahibi Whip Media, çalışmalarını AI alanına yönlendirmek amacıyla ürünü kapatma kararı almıştı. Bu karar, sadık kullanıcı kitlesini şaşkına çevirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Uygulama kapatıldığında 26,4 milyonun üzerinde yüklemeye ulaşmıştı; bu, kendi kategorisindeki bir uygulama için oldukça iyi bir rakamdı.

Kapanış haberine öfkelenen 28 binden fazla kullanıcı, Whip Media’a dilekçe imzalayarak finansal destek, kitlesel fonlama veya abonelikler yoluyla TV Time’ın kurtarılmasını istedi. Ancak şirket planından vazgeçmedi ve uygulama sonunda belirlenen tarihte mağazalardan kaldırıldı. Bunun ardından Antonio Pinto, hayranların taleplerini karşılamak için yeni bir alternatif oluşturmaya karar verdi.

Bingers uygulamasının temel özellikleri

Diğer benzer takip uygulamalarından farklı olarak TV Time, yalnızca izlenen filmleri işaretlemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara sevdikleri bölümlerin tartışıldığı bir forum da sunuyordu. Bu sosyal ortam, hayranların teorilerini paylaşmasına, memler oluşturmasına ve diğer izleyicilerle iletişim kurmasına olanak tanıyordu.

Antonio Pinto’ya göre Bingers, tam olarak bu benzersiz sosyal ortamı yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Yeni uygulama üç temel bölümden oluşuyor:

  • izlenen veya izlenmesi planlanan film ve dizileri takip etme aracı;
  • yeni içerikleri keşfetme imkânı;
  • hayranlara özel sosyal ağ ortamı.
Ayrıca kullanıcılar, TV Time arşivlerindeki verilerini Bingers’a aktarabilecek. TV Time faaliyetlerini durdurmadan önce GDPR kurallarına uygun bir dışa aktarma aracı sunmuştu. Bingers da bu verilerin yeniden yüklenmesine olanak tanıyan bir özellik geliştirdi.

Finansal sürdürülebilirlik ve gelecek planları

TV Time’ın kapanmasına yol açan finansal maliyet sorununu çözmek için Bingers farklı bir yaklaşım benimsedi. Antonio Pinto’nun belirttiğine göre yeni uygulama, kullanıcıların kitaplıklarını doğrudan telefonlarına indirmek üzere tasarlandı. Böylece takvim ve takip listesi gibi yoğun işlemler şirket sunucularından kullanıcı cihazlarına taşınabilecek.

İlk aşamada Bingers, sunucu maliyetlerini karşılamak için kullanıcıların doğrudan katkılarına güvenecek. Uzun vadede ise kurucu, hayranları gerçek hayatta bir araya getirebilecek yeni bir iş modeli üzerinde de çalışıyor. Ancak şimdilik bu konudaki ayrıntılar açıklanmıyor.

BingersTV TimeAntonio PintoTeknolojiUygulamalar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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