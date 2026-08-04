Finlandiya’da Dünyanın İlk Nükleer Atık Deposu Faaliyete Geçecek

·32·Teknoloji
Finlandiya’da Dünyanın İlk Nükleer Atık Deposu Faaliyete Geçecek

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK), ülkede dünyanın ilk kalıcı yer altı nükleer atık deposunun işletilmesi için resmen lisans verildiğini açıkladı. Bu tarihi adım, küresel enerji ve çevre güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre, Onkalo adlı benzersiz depo, Helsinki’ye yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta, Olkiluoto Nükleer Santrali’nin yakınında inşa edildi. Bu tesis, kullanılmış nükleer yakıtın sızdırmaz şekilde kapsüllenmesi ve jeolojik olarak gömülmesini sağlayan, işletme lisansı aşamasına ulaşan dünyadaki ilk pratik projedir.

Kırk yıllık araştırmaların sonucu

STUK temsilcilerine göre, bu önemli aşamaya hazırlık çalışmaları yaklaşık 40 yıldan uzun sürdü. Uzmanların değerlendirmesine göre, bugün radyasyon ve nükleer güvenlik açısından lisans verilmesini engelleyen herhangi bir faktör veya risk bulunmuyor.

Projeyi yürüten Posiva şirketinin verilerine göre, yüksek düzeyde radyoaktif kullanılmış nükleer yakıt, özel demir ve bakır konteynerlere yerleştirilecek. Ardından bu konteynerler, sağlam kaya katmanlarının içinde 400–450 metre derinlikte inşa edilen özel depoya sıkı biçimde gömülecek.

Güvenliği sağlama önlemleri

Bu derin jeolojik izolasyon yöntemi, nükleer atıkların insanlardan ve çevreden uzun süre boyunca tamamen ayrılmasını sağlıyor. Projenin teknik özelliklerine göre Onkalo deposu, radyoaktif malzemeleri önümüzdeki 100.000 yıl boyunca tamamen güvenli şekilde saklamak üzere tasarlandı.

Posiva şirketi, tesisi 2070 yılının sonuna kadar başarıyla işletmek için lisans talep etmişti. Ancak deponun tam olarak faaliyete geçmesi için önemli bir hukuki adım daha bulunuyor: Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığından izin alınması gerekiyor. Bu izin yalnızca STUK’un olumlu görüşünün ardından düzenlenebilecek.

Nükleer AtıklarFinlandiyaOnkaloÇevreNükleer Enerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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