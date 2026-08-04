NASA, astronotları tahliye etmek için Tesla Cybertruck'ı seçti

·37·Teknoloji
NASA, astronotları tahliye etmek için Tesla Cybertruck'ı seçti

NASA, uzay araştırmaları tarihinde ilk kez SpaceX'e ait Tesla Cybertruck elektrikli pickup'ını Crew-13 misyonu ekibini acil durumda tahliye etmek için resmen seçti. Bu sıra dışı kararın, ajansın teknoloji yaklaşımında önemli bir dönüm noktası oluşturması ve gelecekteki uçuşlara hazırlık sürecini önemli ölçüde optimize etmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre NASA uzmanları daha önce tehlikeli bölgelerde çalışmak üzere tasarlanmış askeri sınıf MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) zırhlı araçlarını kullanıyordu. Bu ağır araçlar sağlamlıklarıyla öne çıkıyor ve hareketsiz durumdayken bile güvenilir bir sığınak görevi görebiliyordu. Örneğin, bu araçların bazı kapıları 272 kilograma kadar çıkıyordu.

Seçim neden Tesla'dan yana oldu

NASA temsilcisi Richard Jones'un açıklamasına göre elektrikli araca geçiş, gerekli kaynaklardan tasarruf edilmesini ve iş akışının basitleştirilmesini sağlayacak. Artık ayrı bir MRAP aracı ve özel ekibinin bulundurulması gerekmeyecek; bu da diğer roket fırlatma süreçleriyle kaynak çakışmasının önüne geçecek.

Cybertruck'ın SpaceX tarafından kendi özel uçuşları sırasında başarıyla test edildiği belirtiliyor. Elektrikli pickup'ın tehlikeli bölgeden hızla çıkma konusunda geleneksel zırhlı araçlardan daha hızlı hareket ettiği ve kullanımının çok daha kolay olduğu belirlendi. İlginç olan, NASA'nın bu misyon için araçta hiçbir özel değişiklik yapmamış olması.

Güvenlik sorunları ve gelecek planları

Buna rağmen elektrikli aracın acil durumlarda güvenilirliği hâlâ önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tesla'nın bir dönem araç camlarının dayanıklılığını övmesine rağmen, tanıtım sırasında metal bir kürenin darbesiyle camların kırıldığını hatırlatmak gerekir. Ayrıca ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre Cybertruck modeli bugüne kadar gaz pedalının sıkışması, tekerleklerin ayrılması ve inverter arızası gibi sorunlar nedeniyle 11 ayrı geri çağırma kampanyası geçirdi.

SpaceX Crew-13 misyonunun 12 Eylül 2026'dan önce olmayacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ekipte NASA astronotları Jessica Watkins ve Luke Delaney, Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Joshua Kutryk ve Roscosmos kozmonotu Sergey Teteryatnikov yer alıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştıktan sonra bu uluslararası ekip 75. Sefer'e katılacak. Ekip, uzayda malzeme üretimi, yapay zekâ ve artırılmış gerçekliğe dayalı tıbbi sistemler ile insan dokularının biyolojik ürün olarak basılması üzerine bilimsel deneyler gerçekleştirecek.

NASATeslaCybertruckSpaceXUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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