Salah için özel uçak: Trabzonspor büyük bir adım attı

Mohamed Salah'ın geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türkiye'den gelen son haberlere göre Mısırlı yıldız, Trabzonspor ile iki yıllık sözleşmenin şartları konusunda anlaşmaya vardı.

En dikkat çekici gelişme ise kulübün Salah'ı Türkiye'ye getirmek için şimdiden özel bir plan hazırlaması. Tüm süreç planlandığı gibi ilerlerse futbolcu, 5 Ağustos'ta özel uçakla İstanbul'a gelecek.

İki yıllık anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Trabzonspor ile Mohamed Salah arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Tarafların iki yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor. Şimdi futbolcunun Türkiye'ye gelmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İngiliz basını da Türkiye'den gelen haberlere dayanarak Salah'ın Trabzonspor ile iki yıllık anlaşmaya vardığını yazdı. Ancak kulüp transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Salah'ı özel uçak getirecek

Kaynağın aktardığına göre 34 yaşındaki forvet şu anda Yunanistan'da bulunuyor.

Trabzonspor, 5 Ağustos'ta Salah'ı Yunanistan'dan İstanbul'a getirmek için özel uçak gönderecek. Futbolcunun önce İstanbul'a inmesi, ardından transfer sürecini tamamlamak üzere Trabzon'a gitmesi planlanıyor.

Bu plan, görüşmelerin oldukça ileri bir aşamaya geldiğine işaret edebilir. Kulüpler genellikle bir futbolcu için özel uçağı yalnızca anlaşmanın son aşamasında organize eder.

Buna rağmen sözleşme imzalanana ve kulüp resmi açıklama yapana kadar transferi tamamen sonuçlanmış kabul etmek için henüz erken.

17 milyon avro maaş ve ek bonuslar

Daha önce Türk basınında Trabzonspor'un Salah'a yıllık 17 milyon avro maaş teklif ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Teklif edilen mali paket şunları içerebilir:

— yıllık 17 milyon avro maaş;

— sportif sonuçlara bağlı bonuslar;

— bireysel ve takım başarı primleri;

— Salah'ın adı yazılı formaların satışından pay.

İki yıllık sözleşme bu şartlarla imzalanırsa futbolcunun yalnızca temel maaşı 34 milyon avroya ulaşabilir. Bonuslar ve ticari gelirler eklendiğinde toplam miktar daha da artacaktır.

Böyle bir sözleşme yalnızca Trabzonspor için değil, tüm Türkiye Süper Lig'i için de büyük bir olay olabilir.

Liverpool efsanesi yeni bir sayfa açıyor

Mohamed Salah, 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrıldı. İngiliz kulübü, Mısırlı futbolcunun takımdan ayrıldığını resmen doğruladı.

Salah, Liverpool formasıyla dokuz yıl oynayarak kulüp tarihinin en parlak futbolcularından biri oldu. Mersisayd ekibinde 442 maça çıkan oyuncu, 257 gol attı ve 120 asist yaptı.

Mısırlı forvet, Liverpool ile iki kez İngiltere şampiyonu oldu; UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Kupası ve diğer prestijli kupaları kazandı.

Şimdi ise kariyerinde tamamen yeni bir dönem başlayabilir.

Trabzonspor ne kazanacak?

Salah'ın transferi gerçekleşirse Trabzonspor yalnızca güçlü bir forvete değil, aynı zamanda küresel çapta bir markaya da sahip olacak.

Mısırlı futbolcunun gelişi:

— kulübün uluslararası tanınırlığını artırabilir;

— forma ve lisanslı ürün satışlarını yükseltebilir;

— yeni sponsorlar çekebilir;

— Türkiye ligine olan ilgiyi artırabilir.

Sportif açıdan ise Salah'ın hızı, bireysel yeteneği ve golcülüğüyle Trabzonspor hücumunu yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Bununla birlikte yaşı, yüksek maaşı ve Türk futboluna uyum süreci kulüp için bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Şimdi tüm gözler 5 Ağustos'ta

Şu ana kadar transferle ilgili temel bilgiler gazetecilerin ve yabancı yayınların haberlerine dayanıyor. Trabzonspor, resmi sözleşmenin imzalandığını açıklamadı.

Bu nedenle 5 Ağustos'ta Salah'ı getireceği belirtilen özel uçak ve futbolcunun Türkiye'de ortaya çıkması, görüşmelerin en önemli aşamasına dönüşebilir.

Anlaşma tamamlanırsa Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, yaz transfer döneminin en sansasyonel gelişmelerinden biri olacak.

Sizce Salah, Türkiye liginde de İngiltere'deki kadar başarılı olabilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın!