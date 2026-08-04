Oppo, 10 000 mA·ch bataryalı A7 Pro Max akıllı telefonunu tanıttı

·50·Teknoloji
Oppo, 10 000 mA·ch bataryalı A7 Pro Max akıllı telefonunu tanıttı

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından Oppo, pazarda yeni standartlar belirleyebilecek benzersiz akıllı telefonu Oppo A7 Pro Max'i resmen tanıttı. Ixbt.com'a göre bu cihazın en önemli ve dikkat çekici özelliği, tam 10 000 mA·ch kapasiteye sahip ultra yüksek kapasiteli bir bataryayla donatılması. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dayanıklılık ve teknik özellikler

Üreticiye göre dev batarya, kullanıcının 24 saat boyunca kesintisiz kısa videolar izlemesine olanak tanıyor. Ayrıca modern teknolojiler sayesinde bataryanın, 1500 kez tam şarj edildikten sonra bile başlangıç kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağı garanti ediliyor.

Akıllı telefon, hızlı şarj özellikleriyle de öne çıkıyor. Oppo'nun özel protokolü üzerinden 80 W hızlı şarj destekleniyor. Ayrıca UFCS standartlarında 44 W'a kadar, PPS kapsamında 55 W'a kadar ve USB Power Delivery protokolü üzerinden 13,5 W'a kadar şarj destekleniyor. Gerektiğinde cihaz, 27 W gücündeki kablolu ters şarj özelliği sayesinde harici güç kaynağı, yani powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Tasarım ve koruma seviyeleri

Cihazın donanım platformu, günlük görevleri istikrarlı biçimde yerine getirmekten sorumlu Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Oppo A7 Pro Max çevresel etkilere karşı güvenilir şekilde korunuyor ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K standartlarını tam olarak karşılıyor. Bu da cihazın toz ve sudan korkmadan kullanılabilmesini sağlıyor.

Optik özellikler de göz ardı edilmemiş. Ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip 50 megapiksellik bir Sony sensör ile ek 2 megapiksellik monokrom modülden oluşuyor. Ön panelde ise 50 megapiksellik başka bir kamera yer alıyor. Ayrıca arka panelde gelen aramalar, bildirimler ve şarj işlemi hakkında bilgi veren özel bir ışık göstergesi bulunuyor.

Fiyatlar ve satış koşulları

Akıllı telefonun özellikleri arasında NFC, kızılötesi bağlantı noktası, dolandırıcılığa karşı koruma sağlayan AI işlevleri, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve ColorOS 16.0 işletim sistemi arayüzü bulunuyor. Çin pazarında cihazın fiyatları, modifikasyonuna göre şu şekilde belirlenmiş:

  • 8/128 GB — 325 dolar
  • 12/256 GB — 400 dolar
  • 12/512 GB — 445 dolar
Satışların başlaması dolayısıyla müşterilere Oppo Enco R5 kablosuz kulaklık, iki yıllık ekran koruması ve su hasarına karşı bir yıllık sigorta dahil olmak üzere özel hediyeler sunuluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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