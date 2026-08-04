Mykhailo Mudryk Juventus karşısında forma giyebilir

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Mykhailo Mudryk Juventus karşısında forma giyebilir

Chelsea orta saha oyuncusu Mykhailo Mudryk, diskalifiye süresinin kaldırılmasının ardından takımın Hong Kong kampına katıldı ve Juventus karşısında forma giymeye hazır. Goal.com’un haberine göre, futbolcunun doping davası olumlu sonuçlandıktan ve antrenmanlara döndükten sonra teknik direktör Xabi Alonso, oyuncunun görev yapabileceğini doğruladı. Goal.com haberine veriyor.

Ukraynalı futbolcu, meldonyum maddesinin tespit edilmesi nedeniyle geçici olarak men edilmişti. Son maçına Kasım 2024’te Konferans Ligi’nde Heidenheim karşısında çıkmış ve bu karşılaşmada gol atmıştı. Spor Tahkim Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından men cezası kaldırıldı. Mudryk, salı günü gerçekleştirilen açık antrenmana katılarak yerel taraftarların alkışını aldı.

Sahalara dönüş ve fiziksel durum

Kai Tak Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Xabi Alonso, Mudryk’in takıma dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek oyuncunun tam fiziksel formuna kavuşması için biraz zamana ihtiyacı olacağını söyledi. Alonso’ya göre futbolcu, doğrudan havaalanından otele gelerek takıma katıldı ve duygularını takım arkadaşlarıyla paylaştı.

“Dün antrenman yaptık. Evet, oynayabilir; muhtemelen 90 dakika için henüz erken, ancak kadroya alınabilir ve forma giyebilir”, dedi Xabi Alonso. İspanyol teknik adam, Mykhailo’nun uzun süre bireysel çalıştığını göz önünde bulundurarak oyuncunun durumuna büyük bir dikkatle yaklaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Transfer piyasasındaki ilgi ve geleceği

Futbolcunun Chelsea ile mevcut sözleşmesinin bitmesine beş yıl daha bulunmasına rağmen geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Premier Lig’den üç kulüp, aralarında Frank Lampard’ın çalıştırdığı Coventry City’nin de bulunduğu ekipler, Ukraynalı kanat oyuncusu için kiralama teklifini görüşmek üzere Chelsea ile iletişime geçti. Alonso, bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını ve durumun özel bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Bu arada Chelsea, antrenör ekibini Aston Villa’dan duran toplar uzmanı Austin MacPhee ile güçlendirdi. Yeni transfer Danny Welbeck de Juventus karşılaşmasında forma giymeye aday. Mudryk, sezon öncesi maçlarıyla maç eksiğini kapatmayı ve 24 Ağustos’ta Fulham karşısında başlayacak Premier Lig maçlarına kadar en iyi fiziksel durumuna ulaşmayı hedefliyor.

Mykhailo MudrykChelseaXabi AlonsoJuventusPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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