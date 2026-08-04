Waymo Dallas'ta Robotaksi Hizmetini Herkese Açtı

·33·Teknoloji
Waymo Dallas'ta Robotaksi Hizmetini Herkese Açtı

Alphabet'ın sahibi olduğu otonom araç üreticisi Waymo, Texas eyaletinin Dallas kentindeki robotaksi hizmeti için bekleme listesini kaldırdı. ixbt.com'un aktardığına göre artık şehir sakinleri ve ziyaretçiler bu hizmeti herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabiliyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

Waymo'nun bu yıl Salı günü yayımladığı açıklamaya göre, isteyen herkes özel mobil uygulamayı indirerek hemen otonom taksi çağırabilir. Bu adım, şirketin kendi kendine sürüş teknolojilerini ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde yaygınlaştırma yönündeki bir sonraki önemli hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Hizmetin kullanıma sunulması ve iş birlikleri

Waymo, Dallas'ta geçen yıldan beri faaliyet gösteriyor. Şirket ilk olarak teknolojilerini kamuya açık yollarda test etmeye başlamış ve hizmeti 2026'da resmen kullanıma sunmayı planladığını açıklamıştı. İlk aşamada geçici bir bekleme listesi kullanıldı. Şubat ayından itibaren halka açılan hizmetten bu süreçte yaklaşık 150.000 yolcu yararlandı.

Şirket, filosunu yönetmek için Avis Budget Group ile iş birliği yapıyor. Avis, tamamen elektrikli Jaguar I-Pace modelindeki otonom araçların şarj edilmesi, bakımı ve genel depo operasyonlarını yürütüyor. Waymo bu yaklaşımı Phoenix, Los Angeles ve San Francisco gibi diğer büyük pazarlarda da başarıyla uyguladı.

Gelecek planları ve hava koşulları

Şimdilik yolcular Dallas Love Field Havalimanı'na robotaksiyle gidemiyor. Şirket temsilcileri, havalimanı bölgesinde otonom araç testlerinin sürdüğünü ve yakın gelecekte yolculara bu güzergâhta da hizmet sunulmasının beklendiğini belirtiyor.

Waymo'nun Dallas'taki faaliyetlerinin başlangıcında bazı zorluklar da yaşandı. Mayıs ayında şiddetli yağış ve su basan yollar nedeniyle hizmet Dallas, Houston, San Antonio ve Atlanta kentlerinde geçici olarak durduruldu. Robotaksilerin hareketi bu şehirlerde yeniden başlamış olsa da şirket, gelecekte ağır hava koşullarına ve gerçek zamanlı duruma bağlı olarak faaliyetlerinde değişiklik yapabileceğini veya hizmeti geçici olarak durdurabileceğini hatırlattı. Kullanıcılar hizmet durumunu Waymo uygulaması üzerinden takip edebilir.

WaymoRobotaksiOtonom AraçlarDallasTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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