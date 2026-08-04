Barcelona, Kerolin transferi için rekor miktarda para harcadı

Kadın futbolu transfer piyasasında eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir anlaşma gerçekleşti. Katalan ekibi Barcelona, Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Kerolin’i kadrosuna kattı. Sky Sports’un aktardığı bilgilere göre bu transfer, kadın futbolu tarihindeki en pahalı anlaşmalardan biri olurken İngiltere Kadınlar Süper Ligi (WSL) tarihindeki en büyük mali rekoru da kırdı. Goal.com haber veriyor.

İki kulüp arasındaki anlaşmanın yaklaşık 1,25 milyon sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Bu tarihi bedel, geçen yaz Liverpool’dan Arsenal’e 1 milyon sterlin karşılığında transfer olan Olivia Smith’in rekorunu geride bıraktı. Manchester City açısından bu, mali açıdan son derece kârlı bir satış oldu; zira kulüp Brezilyalı futbolcuyu yalnızca 18 ay önce NWSL’den transfer etmişti.

Barcelona kadrosunda değişim ve yeni bir dönem

Kerolin’in transferi, Avrupa şampiyonu ekip için kritik bir geçiş dönemine denk geldi. Barcelona, yaz transfer döneminde birçok önemli oyuncusunu kaybetti. İki kez Ballon d’Or kazananı Alexia Putellas ile savunmanın önemli ismi Mapi León London City Lionesses’e transfer olurken, Salma Paralluelo ise Şampiyonlar Ligi’ndeki rakip Lyon’un yolunu tuttu.

Bu nedenle Katalan yönetimi, hücum hattını güçlendirmek ve yeniden canlandırmak amacıyla Kerolin’i ana hedef olarak belirledi. Kaynaklara göre Brezilyalı futbolcu, Estadi Johan Cruyff’ta 2030 yazına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu da oyuncunun geleceğini uzun süre Katalan kulübüne bağladığı anlamına geliyor.

Kulübün mali stratejisinde keskin dönüş

Bu transfer, Barcelona Kadın Takımı’nın transfer politikasında yeni bir sayfa açtı. Katalanlar, kadın futbolundaki transferlerde tarihsel olarak temkinli davranıyor ve bonservis bedellerinin 500 bin sterlini aşmasına izin vermiyordu. Takımın önceki rekoru, 2022 yılında Manchester City’den 400 bin sterlin karşılığında transfer edilen İngiliz orta saha Keira Walsh’a aitti.

Kulüp, Kerolin transferiyle bu rakamı yalnızca yenilemekle kalmadı, aynı zamanda iki katından fazla artırdı. Bu hamle, Barcelona’nın İngiliz ve Amerikan kulüplerinin artan mali gücüne rağmen Avrupa futbolunun zirvesindeki hâkimiyetini korumakta kararlı olduğunu açıkça gösterdi.