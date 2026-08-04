ABD'de tehlikeli parazit salgını ilk ölüm vakalarına yol açtı

ABD'de Cyclospora parazitinin neden olduğu siklosporoz hastalığıyla bağlantılı salgın giderek büyüyor. Ülkede hastalığın yayılmaya başlamasından bu yana ilk kez ölüm vakaları resmen kayda geçti. Açıklama, Michigan Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Resmi verilere göre, önceden ciddi hastalıkları bulunan iki hasta enfeksiyonun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece mevcut salgın sırasında siklosporozla bağlantılı ilk ölümler doğrulanmış oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, bu yıl 1 Mayıs'tan bu yana ülkenin 45 eyaletinde Cyclospora ile bağlantılı doğrulanmış veya şüpheli vaka sayısı 18 bini aştı. Uzmanlar bunu ABD tarihindeki en büyük siklosporoz salgını olarak değerlendiriyor.

Salgının en çok yayıldığı bölgelerden biri Michigan eyaleti oldu. Burada 22 Haziran'dan bu yana 11,2 binden fazla vaka tespit edildi. Eyalette 190'dan fazla hasta hastaneye kaldırılırken, ülke genelinde bu sayı 400'ü aştı.

Uzmanlara göre Cyclospora paraziti, insan dışkısıyla kirlenmiş su ve gıdalar yoluyla bulaşıyor. Hastalığın başlıca belirtisi uzun süren şiddetli ishaldir. Bu durum özellikle yaşlılarda, bağışıklığı zayıf kişilerde ve kronik hastalığı bulunan hastalarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Yetkililer, çok sayıda vakanın önceden doğranmış göbek marul tüketimiyle bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor. Bu nedenle uzmanlar, bütün meyve ve sebzelerin tercih edilmesini, iyice yıkanmasını ve gıda hijyeni kurallarına titizlikle uyulmasını tavsiye ediyor.

Bilgi notu olarak, siklosporoz — Cyclospora cayetanensis mikroskobik parazitinin neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonudur. Hastalığa karşı aşı bulunmuyor, ancak çoğu vaka antibiyotiklerle başarıyla tedavi ediliyor. Uzmanlar, hastalığın erken teşhis edilmesinin ciddi komplikasyon riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.