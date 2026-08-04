Trent Alexander-Arnold Liverpool'a dönebilir mi

·40·Spor
Trent Alexander-Arnold Liverpool'a dönebilir mi

Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonu beklediği gibi geçmeyen Trent Alexander-Arnold'un kariyerinde yeni bir dönemeç yaşanabilir. 27 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu İspanya'nın başkentinde kendini tam anlamıyla kanıtlayamadı ve transfer piyasasında yeniden ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bild gazetesi ve talkSPORT uzmanlarının analizlerine göre, futbolcunun eski takımına dönme ihtimali tartışılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatılacağı üzere futbolcu Santiago Bernabéu'ya büyük umutlarla transfer olmuştu. Ancak kader onun için farklı bir senaryo hazırladı. Geçtiğimiz sezon boyunca La Liga maçlarının sadece 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 4 asist yaparken hiç gol atamadı. Sonuç olarak istatistikleri hem kulüp yönetiminde hem de taraftarlarda soru işaretleri yarattı.

Real Madrid'deki sorunlar ve milli takımdaki durum

İspanya'daki zorluklar sadece sahadaki performansla sınırlı kalmadı. Sezon sonunda Trent Alexander-Arnold için çifte darbe gerçekleşti. İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, futbolcuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmedi. Ayrıca Real Madrid onun mevkisi için Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı, bu da İngiliz savunmacının geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.

Transfer uzmanı Angelina Kelly, talkSPORT yayınında ve Bild gazetesine verdiği bilgilere göre bu durumu detaylı bir şekilde analiz etti. Ona göre futbolcu için en uygun çözüm eski kulübü Liverpool'a dönmek olabilir. Uzman, Merseyside kulübünün tam olarak bu mevkide sorunlar yaşadığını ve durumu ciddiyetle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Liverpool ve taraftarların tepkisi

Angelina Kelly'ye göre Liverpool bu transfer seçeneğini gözden geçirmeli, çünkü takımın sağ bek pozisyonunda yeterince soru işareti var. Özellikle son sezonunda Frimpong'un beklenilen parıltıyı gösterememesi, daha çok hücum hattında etkili olması ve Bradley'nin sakatlanması takıma yeni bir oyuncu gerektiğini gösteriyor. Alexander-Arnold ise bu boşluğu doldurmak için mükemmel bir aday olabilir.

Ancak meselenin bir de diğer, duygusal boyutu var. Liverpool taraftarlarının birçoğu futbolcunun takımdan ayrılışını hala affetmiş değil. O dönemde Anfield Stadı'nda kendi altyapı oyuncularını ıslıklarla karşılamışlardı. Futbolcunun yetiştiği kulüpten bu şekilde ayrılması birçok kişiyi incitmişti.

Buna rağmen uzman bu duruma farklı bir perspektiften yaklaşmayı öneriyor. Kelly'nin sözlerine göre, futbolcunun doğup büyüdüğü kulübe ihanet etmesinin acı verici olduğunu anlamak mümkün, özellikle de o Liverpool'un öz evlatlarından biriysa. Ancak futbol dünyasında Real Madrid gibi dev kulüplerden teklif geldiğinde bunu reddetmenin son derece zor bir görev olduğunu da unutmamak gerekir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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