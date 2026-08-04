«Neftçi» 2,5 milyon avroluk savunmacıyı transfer etti: Koffi Kouao kim?

«Neftçi», ikinci devre öncesinde Süper Lig’de büyük yankı uyandırabilecek bir transfere imza attı. Fergana ekibi, Fransa ve Portekiz liglerinde önemli deneyim kazanan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Koffi Kouao’yu kadrosuna kattı.

Yeni futbolcu ağırlıklı olarak sağ bekte görev yapıyor. Ancak sol bekte ve orta sahanın sağında da oynayabilmesi, «Neftçi» teknik ekibinin tek transferle birkaç taktik sorunu çözmesine olanak sağlıyor.

Kouao, Fergana’ya bonservissiz geldi

Kulübün açıklamasına göre, Koffi Kouao'nun Mes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. Bu nedenle «Neftçi», Fransız kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek.

Transfermarkt da futbolcuyu 1 Temmuz’dan bu yana serbest oyuncu olarak gösteriyor. Portalın verilerine göre Kouao’nun ana pozisyonu sağ bek, alternatif pozisyonları ise sol bek ve sağ orta saha. Oyuncunun piyasa değeri 2,5 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Transfermarkt profili henüz «Neftçi»ye transferini yansıtmıyor. Bunun nedeni, transfer veri tabanının henüz güncellenmemiş olması olabilir.

Süper Lig’in en değerli futbolcusu olabilir

Transfermarkt’ın güncel Özbekistan Süper Lig sıralamasında en değerli futbolcu, 1,5 milyon avroluk piyasa değeriyle «Nasaf» kalecisi Abduvohid Ne’matov olarak gösteriliyor. Onu 1,4 milyon avroyla Akmal Mozgovoy ve 1,3 milyon avroyla Hojakbar Alijonov takip ediyor.

Kouao’nun «Neftçi»ye transferi portalın veri tabanına eklenir ve 2,5 milyon avroluk değeri korunursa, oyuncu:

Süper Lig’in en değerli futbolcusu;

ligin en değerli yabancı oyuncusu;

ligde piyasa değeri en yüksek savunmacı

olabilir.

Oyuncunun değeri, mevcut liderin değerinden 1 milyon avro daha yüksek. Ancak Transfermarkt değeri resmi transfer bedeli değildir; futbolcunun yaşı, sözleşmesi, performansı ve piyasadaki talebe göre oluşturulan tahmini bir değerlendirmedir.

«Metz»de sıradan bir yedek değildi

Kouao Fransa’dan sadece adıyla değil, düzenli forma giyme deneyimiyle geliyor.

«Metz»in resmi istatistiklerine göre oyuncu, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 2.273 dakika sahada kaldı. Bu performansla Kouao, takımın en çok kullanılan beşinci futbolcusu oldu. Sezon boyunca üç gol attı ve bir asist yaptı.

Bu istatistikler, bir kanat bek için onun yalnızca kendi kalesini savunmakla yetinmediğini gösteriyor. Kouao hücumlara aktif biçimde katıldı, kanatta genişlik sağladı ve şut çekmek için ileri çıktı.

«Metz»in resmi maç değerlendirmelerinde de oyuncunun sağ kanattaki hızlı hareketleri, kontra atakları başlatması ve rakip kaleye tehlikeli şutlar çekmesi birkaç kez vurgulandı.

«Neftçi»ye nasıl bir futbolcu geldi?

Kouao, klasik savunma görevlerinin dışına çıkmayan bir sağ kanat oyuncusu değil. Oyununda üç temel özellik öne çıkıyor.

Hız ve yüksek hareket kapasitesi

Kouao kanat boyunca ileri çıkarak hücumcuya ek bir pas seçeneği sunabiliyor. Top kaybedildiğinde hızlı bir şekilde geri dönmesi de en önemli özelliklerinden biri.

Birden fazla pozisyonda oynayabilmesi

Oyuncu sağ bek, sol bek veya üçlü savunmada kanat oyuncusu olarak kullanılabilir.

Bu özellik, sakatlıklar, cezalar veya yoğun fikstür dönemlerinde teknik direktöre büyük avantaj sağlar.

Hücuma katkı

Kouao ceza sahasına orta yapma, sağ kanattan iç koridora kat etme ve kontra atakları hızlandırma becerisine sahip.

«Metz»in 2025/26 sezonundaki maçlarından birinde Nantes’a karşı daha ilk dakikalarda kaleye sert bir şut çeken oyuncu, ardından kanattaki hızlı hareketiyle bir sonraki tehlikeli atağı başlattı.

ASEC akademisinden Avrupa futboluna

Koffi Frank Kouao, 20 Mayıs 1998’de Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde doğdu. Boyu 173 santimetre olan futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Fildişi Sahili 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda üç maça çıktı.

Futbol kariyerine Afrika’nın en ünlü akademilerinden biri olan ASEC Mimozas’ın altyapısında başladı. Ardından 18 yaşında Portekiz’e giderek Vizela’nın altyapı sistemine katıldı.

Portekiz kariyeri boyunca Vizela’nın yanı sıra Moreirense ve Famalicão formalarını da giydi. 2022’de ise Metz’e transfer olarak Fransa’nın birinci ve ikinci liglerinde mücadele etti.

«Metz»in resmi internet sitesi Kouao’yu 2022’de Portekiz’den gelen bir futbolcu olarak tanıttı. Kulüpte geçirdiği yıllar boyunca ilk 11’de istikrarlı bir yer edinen oyuncu, taraftarlar tarafından sezonun en iyi 11’i için adaylar arasında da gösterildi.

Bu transfer «Neftçi» için neden önemli?

Fergana kulübü, 2025 Özbekistan şampiyonu ve 2026 Özbekistan Süper Kupa sahibi. Takım yeni sezonda yerel organizasyonların yanı sıra AFC Şampiyonlar Ligi Elit aşamasına da hazırlanıyor.

Böyle bir ortamda tek bir pozisyon için yalnızca bir futbolcuya güvenmek riskli. Lig, Özbekistan Kupası ve kıta maçlarındaki yoğun fikstür, kadro derinliği gerektiriyor.

Kouao şu görevleri üstlenebilir:

Görev Kouao’nun katkısı Sağ bek bölgesini güçlendirmek Ana pozisyonu Hücumda genişlik sağlamak Kanat boyunca aktif bindirmeler Kadrodaki sakatlıkların yerini doldurmak İki kanatta da oynayabilmesi Kıta maçlarında deneyim Fransa ve Portekiz futbolu Genç oyunculara örnek olmak 200’den fazla maçlık deneyim Taktik dizilişi değiştirmek Dörtlü ve beşli savunmaya uyum

Özellikle güçlü rakiplere karşı «Neftçi» beşli savunmaya geçerse, Kouao kanadın tamamını kontrol eden bir kanat bek rolünü üstlenebilir.

Serbest oyuncu olmak transferin ücretsiz olduğu anlamına gelmez

«Neftçi» başka bir kulübe bonservis bedeli ödememiş olabilir. Ancak bu, futbolcuyu kadroya katmanın tamamen masrafsız olduğu anlamına gelmez.

Serbest oyuncuyla yapılan anlaşmada genellikle şu ödemeler bulunur:

imza bonusu;

futbolcunun maaşı;

menajerlik ücreti;

konaklama ve ulaşım giderleri;

performansa bağlı bonuslar

gibi kalemler.

Kouao’nun sözleşme süresi ve mali şartları henüz açıklanmadı. Bu nedenle transferin «Neftçi»ye tam olarak ne kadara mal olduğunu söylemek mümkün değil.

Uyum süreci en büyük sınav olacak

Fransa’da önemli deneyim kazanmış bir futbolcunun Süper Lig’de otomatik olarak başarılı olacağının garantisi yok.

Kouao’nun birkaç yeni faktöre uyum sağlaması gerekecek:

iklim ve sahaların durumu;

uzun seyahatler;

takım arkadaşlarıyla iletişim dili;

yerel hücumcuların oyun tarzı;

teknik direktörün taktik talepleri;

sezon ortasında kadroya katılmak.

Kanat savunmasında takım içi uyum özellikle önemli. Kouao, stoper, ön libero ve sağ kanat oyuncusuyla birlikte hareketlerini koordine etmek zorunda kalacak.

Bu nedenle ilk maçlarındaki bireysel performansından çok, savunma hattına ne kadar hızlı uyum sağlayacağı önem taşıyacak.

«Neftçi» transfer piyasasına ciddi bir mesaj verdi

Kouao’nun transferi, Fergana kulübünün yalnızca yerel şampiyonluk için değil, daha üst düzeyde rekabet etmek istediğini gösteriyor.

28 yaş, bir savunmacı için deneyim ile fiziksel kapasitenin birleştiği dönemdir. Kouao Avrupa’da düzenli forma giydi, hücuma katkı sağlayabiliyor ve birden fazla pozisyonda oynuyor.

Artık asıl soru onun adı veya 2,5 milyon avroluk piyasa değeri değil. Kouao’nun Fransa’daki seviyesini Süper Lig’de de gösterip «Neftçi»nin şampiyonluk ve Asya hedeflerine ne kadar hızlı katkı sağlayabileceği belirleyici olacak.

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