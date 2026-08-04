Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ile yaşadığı tartışmayı anlattı

·36·Spor
Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ile yaşadığı tartışmayı anlattı

Liverpool'un Macaristan Milli Takımı'ndaki lideri Dominik Szoboszlai, sezon öncesi kampında takım arkadaşı Curtis Jones ile yaşanan anlaşmazlığa açıklık getirdi. Futbolcular arasındaki hararetli tartışmanın basında yansıtıldığı kadar ciddi olmadığını ve tüm anlaşmazlıkların çoktan çözüldüğünü belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre olay, New York'ta oynanan Wrexham hazırlık maçının ardından yaşandı. Sahadan ayrılırken Dominik Szoboszlai'nin kaptanlık pazubendini Curtis Jones'a değil, Kostas Tsimikas'a vermesi, Liverpool altyapısından yetişen oyuncunun tepkisine yol açtı ve hararetli bir tartışma çıktı.

Sahadaki duygular ve pazubent krizi

Duygular o kadar yoğunlaştı ki Yunan savunmacı Kostas Tsimikas'ın da durumdan etkilenerek kaptanlık pazubendini çıkarıp yere attığı görüldü. Bu olay medyanın ve taraftarların hemen dikkatini çekti ve Liverpool soyunma odasında ciddi sorunlar yaşandığı yönünde söylentilere neden oldu.

Ancak Dominik Szoboszlai bu tür iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamasına göre üçlü arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşanmadı; yalnızca sahadaki durumu konuştular. Macar orta saha oyuncusu, bu tür meselelerin daha sonra sadece soyunma odasında çözüldüğünü kabul etti.

İkinci kaptanlık ve gelecek planları

Durumu yatıştırmaya çalışmasına rağmen Dominik Szoboszlai, sportif ve organizasyonel açıdan Liverpool'daki liderlik grubuna katılma arzusunu gizlemedi. Takımdan ayrılan Andy Robertson'ın ardından oluşan boşluk nedeniyle teknik heyet ve oyuncular arasında yeni ikinci kaptanın seçilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor.

Virgil van Dijk şu anda takım kaptanı. Ayrıca Alisson Becker ve Joe Gomez gibi deneyimli oyuncular da kaptanlık kurulunda yer alıyor. Dominik Szoboszlai, kulübün kendisine güvenerek ikinci kaptanlık görevini teklif etmesi halinde bunu memnuniyetle kabul edeceğini ve gurur duyacağını söyledi.

Bununla birlikte, tartışmanın merkezindeki Curtis Jones'un geleceği de takım için bir soru işareti olmaya devam ediyor. Futbolcunun sözleşmesinin sona ermesine bir yıldan az süre kalması, transfer döneminin son günlerinde kaderinin nasıl şekilleneceğine olan ilgiyi artırıyor.

Dominik SzoboszlaiCurtis JonesLiverpoolPremier LeagueTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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