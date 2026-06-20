Zlatan Ibrahimovic ve Marco Materazzi Arasındaki Rekabet Yeniden Alevlendi: Milan Krizi Gölgesinde Sert Şakalar

·32·Spor
Zlatan Ibrahimovic ve Marco Materazzi Arasındaki Rekabet Yeniden Alevlendi: Milan Krizi Gölgesinde Sert Şakalar

İtalyan futbolunun efsaneleri, Inter ve Milan kulüplerinin eski yıldızları Marco Materazzi ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki yıllardır süren rekabet yeni bir boyuta taşındı. Materazzi, eski takım arkadaşı ve ezeli rakibinin Milan yönetimindeki faaliyetleriyle dalga geçerek, onu kinayeli bir şekilde "Inter tarihinin en büyük figürü" olarak adlandırdı. Bu açıklama, Rossoneri kampındaki istikrarsızlığın ve organizasyonel sorunların arttığı bir dönemde geldi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Şu anda Milan kulübünün sahibi RedBird şirketinde danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, takım yönetimindeki kararları nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Goal.com'un haberine göre Materazzi, La Tripletta podcast'ine katılarak İsveçli eski forvetin mevcut hamlelerinin aslında Inter'in çıkarlarına hizmet ettiğini ima etti. Ona göre, Milan yönetimindeki kaos rakip takımın üstünlüğünü daha da pekiştiriyor.

Tarihi Transfer ve Treble Anıları

Materazzi röportajında 2009 yılındaki olayları da hatırlattı. O dönemde Zlatan Ibrahimovic Inter'den Barcelona'ya transfer olmuş, onun yerine ise Samuel Eto'o Milan'a gelmişti. Bu takas Nerazzurri için son derece başarılı olmuştu: Jose Mourinho yönetimindeki takım o sezon İtalya Ligi, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir Treble (üçleme) gerçekleştirmişti.

"Ibrahimovic'e Barcelona'ya gittiği ve bize Samuel Eto'o'yu hediye ettiği için her zaman minnettar olacağım," diye vurguladı Materazzi. Sözlerine göre, Zlatan'ın ayrılışı takımın iç atmosferini değiştirmiş ve zaferlerin önünü açmıştı. Eski savunmacı, Ibrahimovic'in mevcut idari kariyerini de tam olarak bu bağlamda, yani rakibe dolaylı olarak yardım etmek şeklinde değerlendirdi.

Milan şu anda ciddi bir baskı altında. Ibrahimovic dahil kulüp yönetimi, kulüp stratejisini doğru yola koyamadıkları için suçlanıyor. Kulüp yeni teknik direktör olarak Ruben Amorim (veya diğer uzmanlar) ismini değerlendiriyor olsa da, asıl odak saha dışındaki yönetim sistemine yönelmiş durumda. Materazzi'nin iğneleyici yorumları ise Milan'daki iç atmosferin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

İtalya Serie A'daki bu çekişme, futbolseverler için her zaman ilgi çekici olmuştur. Inter ve Milan arasındaki herhangi bir çatışmanın, ister sahada ister yönetim düzeyinde olsun, puan durumundaki dengeyi etkileyeceği açıktır. Materazzi'nin sert çıkışı Milan taraftarları arasında tepki çekebilecek olsa da, bu durum İtalyan futboluna özgü duygusal atmosferin bir parçasıdır.

InterMilanZlatan IbrahimovicMarco MaterazziSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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