Gareth Bale Britanya futbol tarihinin en iyisi mi

·40·Spor
Gareth Bale Britanya futbol tarihinin en iyisi mi

Profesyonel kariyerini noktalamasına rağmen Gareth Bale'in futbol tarihindeki yeri ve bıraktığı miras hâlâ hararetli tartışmalara konu oluyor. Real Madrid formasıyla Avrupa'da elde ettiği büyük başarılar ve Wayne Rooney gibi diğer Britanya efsaneleriyle yapılan kıyaslamalar, taraftarları ve uzmanları düşünmeye devam ettiriyor. Galler Millî Takımı'nın eski futbolcusu Jonny Williams, Bale'i tüm zamanların en büyük Britanyalı futbolcusu ilan ederek spor kamuoyunda büyük tartışma yaratacak cesur bir açıklama yaptı. Bu konuya Goal.com haber veriyor.

Wales Online'a verdiği röportajda Jonny Williams, Bale'in büyük turnuvalardaki ve en kritik maçlardaki performanslarının onu yaşıtlarından açıkça üstün kıldığını belirtti. Cardiff doğumlu kanat oyuncusu, Southampton'da gelecek vadeden bir sol bek olarak başlayan kariyerini Real Madrid'e dünya rekoru kıran bir transferle devam ettirdi ve 16 büyük kupa kazandı. Ayrıca 111 maçta 40 gol atarak Galler Millî Takımı'nın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu.

Williams'a göre futbolcunun milliyeti, kamuoyu tarafından hak ettiği değeri görmesini engelleyen başlıca faktör olabilir. Eski takım arkadaşına göre Gareth İngiliz olsaydı, kendisine gösterilen saygı ve verilen yüksek değer çok daha fazla olurdu; çünkü o gerçekten eşsiz bir futbolcuydu.

Efsanelerin kıyaslanması ve Bale'in yeri

Williams'a Gareth Bale ile Manchester United ve İngiltere efsanesi Wayne Rooney arasındaki fark doğrudan sorulduğunda, Galli futbolcuyu şüphesiz ilk sıraya koydu. Rooney, Premier League'de ve Manchester United formasıyla kusursuz ve parlak bir kariyer yaşamış olsa da Bale'in Britanyalı futbolcular arasında mutlak lider olduğu vurgulandı.

Dünya çapındaki genel yetenek hiyerarşisinde Williams, Bale'i döneme damga vuran iki efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bir basamak altında, Neymar ve Brezilyalı Ronaldo gibi modern yıldızlarla aynı seviyede değerlendirdi. Andrés Iniesta da bu düzeydeki en yetenekli oyunculardan biri olarak anıldı.

Williams, sahadaki goller ve kazanılan kupaların yanı sıra Bale'in saha dışındaki insani özelliklerine de özel olarak değindi. Santiago Bernabéu'da forma giydiği dönemde gezegenin en ünlü sporcularından biri olmasına rağmen son derece mütevazı karakterini koruduğu ve millî takım arkadaşlarının saygısını kazandığı vurgulandı.

Gareth BaleWayne RooneyReal MadridGallerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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