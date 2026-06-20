Vinicius: «Her zaman gol atıp halkımızın gurur duymasını hayal ediyoruz»

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Haiti karşısında alınan farklı ve net galibiyetin (3:0) ardından, Brezilya milli takımı ve Real Madrid yıldızı Vinicius Junior sevinç ve izlenimlerini paylaştı. Karşılaşmada üçüncü golü kaydeden yetenekli kanat oyuncusu, milli takımdaki sorumlulukları ve çocukluk hayalleri hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

Güven ve huzur temeli

Vinicius, bu galibiyetin "beş kez şampiyon olanlar" için önümüzdeki kritik maçlar öncesinde psikolojik bir üstünlük sağladığını belirtti:

Kritik an: «Bu, takımdaki herkes için çok kritik bir an. Galibiyet, bir sonraki maç öncesinde bize güven ve huzur veriyor. Bu son derece önemli».

Kendi gücüne güven: «Hala geliştirilmesi gereken çok şey var, ancak bu iki maç bize kendi gücümüze olan güveni aşılıyor».

«Sadece gollerle değil, çalışkanlığımla da yardımcı olmak istiyorum»

Sadece hücumda değil, takım çalışmasında da büyük çaba sarf eden Vinicius, rolü ve hedefleri hakkında şunları söyledi:

«Gol atma ve asist yapma fırsatı, milli takımda ulaşmak istediğim seviyeye gelmeme yardımcı oluyor. Milli takım için daha fazlasını yapmak istiyorum. Sadece gollerle değil, bugünkü maçta sergilediğim çalışma azmiyle de katkı sağlamak istiyorum. Takımdaki önemimin farkındayım ve formda olduğumda oyuna büyük katkı sağlayabilirim».

Milli gurur ve gerçekleşen çocukluk hayali

Her Brezilyalı çocuk gibi Vinicius için de Dünya Kupası'nda vatanını temsil etmek en yüce hedefti:

Taraftarları mutlu etmek: Milli takım, Dünya Kupası'na sadece kupa için değil, aynı zamanda halkına ve sevdiklerine sonsuz mutluluk getirmek için geldi.

Hayallerin gerçekleştiği an: «Halkımıza ve yakınlarımıza mutluluk vermek için buradayız. Bu maç da onlardan biriydi; her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettik. Her zaman Dünya Kupası'nda gol atmayı ve halkımızın bizimle gurur duymasını hayal ettik».

Brezilya milli takımı, iki tur sonunda topladığı 4 puanla grubunda lider durumda ve play-off aşamasına doğru güvenle ilerliyor. Vinicius ve takım arkadaşlarına gelecek maçlarda başarılar dileriz! Dünya Kupası'nın en sıcak gelişmeleri için bizi takip edin.