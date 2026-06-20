Barcelona yetenekli savunmacıyı ucuza kapatmak için zamanla yarışıyor

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Barcelona yetenekli savunmacıyı ucuza kapatmak için zamanla yarışıyor

Katalan ekibi Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Racing Santander'in genç yıldızı Jorge Salinas için ciddi bir mücadeleye girişti. Kulüp yönetimi, 19 yaşındaki yetenekli savunmacıyı, transfer bedeli iki katına çıkmadan önce kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu transferin, yeni teknik direktör Hansi Flick döneminin ikinci büyük hamlesi olması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Spor basınından gelen bilgilere göre, Barcelona yönetimi Salinas için yürütülen yarışta net bir üstünlüğe sahip. Futbolcuya İngiltere Premier League ve İspanya Ligi'nden diğer takımlardan teklifler gelmiş olsa da, oyuncu kariyerine özellikle Blaugrana formasıyla devam etmeyi tercih etti. Ünlü menajer Jorge Mendes, müzakereleri hızlandırmak için şimdiden Santander'i ziyaret etti.

Transfer bedeli ve sözleşme süresi

Şu anda Jorge Salinas'ın sözleşmesinde 8 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak bu fırsat sınırlı bir süre için geçerli. Edinilen bilgilere göre, Barcelona eğer 30 Haziran'a kadar anlaşmayı tamamlamazsa, futbolcunun bedeli 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak 16 milyon avroya yükselecek. Bu nedenle, sportif direktör Deco ve kulüp yetkilileri mali yükü azaltmak için hızlı adımlar atıyor.

Goal.com'un haberine göre Katalanlar, transfer bedelini daha da düşürmek amacıyla rezerv takımdan bir futbolcuyu Racing Santander'e kiralamayı da değerlendiriyor. Bu strateji, kulübün finansal fair-play kurallarına uyarak kaliteli bir savunmacı kazanmasına olanak tanıyacak.

Jorge Salinas, geçtiğimiz sezon İspanya ikinci liginde kendini kanıtladı. 33 maça çıkarak 7 asist yaptı. Genç yaşına rağmen hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında aynı verimlilikle oynayabilmesiyle Hansi Flick'in dikkatini çekti. Teknik direktör, onu sezon öncesi kamplarında doğrudan A takım antrenmanlarına dahil etmeyi planlıyor.

Bu transfer, Barcelona'nın savunma hattındaki kapsamlı reformların bir parçası. Kulüp şu anda Al-Hilal'den kiralık olan Joao Cancelo ile kalıcı sözleşme imzalamak için de görüşmeler yürütüyor. Salinas'ın gelişi, takımın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya hizmet edecek.

Barcelona savunma konusunu hızla çözerse, tüm dikkatini Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra boşalacak olan santrafor pozisyonunu doldurmaya verebilir. Şu an için Katalanlar için her saat altın değerinde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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