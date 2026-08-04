Bending Spoons, Airtable'ı 1,28 milyar dolara satın alıyor

İtalya'nın tanınmış teknoloji şirketi Bending Spoons, geçen ay halka arz olmasından bu yana ilk büyük satın almasını gerçekleştirdi. ixbt.com'un haberine göre şirket, veritabanları ve elektronik tablolarla çalışan popüler Airtable start-up'ını 1,28 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Techcrunch.com haber veriyor.

2013 yılında kurulan Airtable, geçen yıllar boyunca çeşitli yatırım turlarında 1,4 milyar dolardan fazla fon topladı. Şirketin değeri, 2021'deki girişim sermayesi patlaması sırasında 11 milyar doların üzerine çıkmış olsa da bu yılın başında hisseleri ikincil piyasada 4 milyar dolarlık değerlemeyle işlem görüyordu. Bending Spoons'a göre mevcut net nakit pozisyonu dikkate alındığında, işlem şirketi yaklaşık 2,25 milyar dolar olarak değerliyor.

Anlaşmanın ayrıntıları ve finansal göstergeler

Bending Spoons'un kurucusu Luka Ferrare yaptığı açıklamada, Airtable'ın ekiplerin verileri düzenleme ve kritik iş akışlarını yönetme biçimini değiştiren öncü bir marka olduğunu vurguladı. Ferrare'ye göre şirketin yıllık yinelenen geliri, Haziran 2026 itibarıyla geçen yıla kıyasla %20'den fazla artarak yaklaşık 480 milyon dolara ulaştı. Bending Spoons ile birleşme, inovasyonu daha da hızlandıracak.

Airtable, ocak ayında kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapay zekâ ajanlarından oluşan ekipler kurmasına yardımcı olan Superagent adlı yeni ürün serisini tanıtmıştı. Şirketin CEO'su Howie Liu, o dönemde Airtable'ın Fortune 100 listesindeki şirketlerin %80'ini de kapsayan 500 binden fazla kuruluşa hizmet verdiğini açıklamıştı.

Bending Spoons'un stratejisi ve gelecek planları

Temmuz ayında 18 milyar dolarlık değerlemeyle halka açılan Bending Spoons, genellikle özel piyasa değerlemelerine kıyasla önemli iskontolarla işlem gören şirketleri satın alma stratejisi uyguluyor. Şirket, satın aldığı projelerde çalışan sayısını azaltıyor, ürünleri sadeleştiriyor ve bunları sürdürülebilir gelir sağlayan işletmelere dönüştürüyor.

Bilgi olarak, Bending Spoons bugüne kadar teknoloji pazarında Evernote, WeTransfer, EventBrite ve Vimeo gibi platformlar da dahil olmak üzere birçok tanınmış markayı bünyesine kattı. Bu deneyimin, Airtable platformunun gelecekteki gelişim yönü ve operasyonel verimliliği üzerinde de önemli bir etki yaratması bekleniyor.