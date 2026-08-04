Dev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden oldu

·91·Dünya
Dev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden oldu

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran dev “tavuk çarkı” videosu, Umman’daki restoran hakkında sağlık denetimi başlatılmasına neden oldu. Alışılmadık görünüme sahip bir yemeğin hazırlanışını gösteren video kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve kullanıcılar arasında gıda güvenliği endişelerine yol açtı.

Bunun üzerine uzmanlar restoranda denetim gerçekleştirdi, hazırlanan yemeklerden numuneler aldı ve bunları laboratuvar analizine gönderdi. İlk sonuçlara göre incelenen tavuk etinin yeterince pişmediği ve içinde kan izleri bulunduğu tespit edildi.

Denetimin ardından restoran, sağlık ve gıda güvenliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, tespit edilen eksiklikler giderilene kadar işletmenin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bu olay, alışılmadık bir yemek hazırlama yöntemiyle başlayan videonun internette yarattığı yankının yanı sıra restoran hakkında resmi denetim başlatılmasına da yol açtığını gösterdi.

Umman
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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