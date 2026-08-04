Razer ilk manyetik anahtarlı oyun klavyelerini tanıttı

Ünlü oyun ekipmanları üreticisi Razer, tarihinde ilk kez Hall Effect manyetik anahtarlarla donatılmış yeni Huntsman V3 HE Magnetic klavye serisini duyurdu. Ixbt.com'a göre bu cihazlar, şirketin ürün yelpazesinde manyetik teknolojiye dayanan ilk ürünler olsa da hız bakımından mutlak rekortmen değil; gecikmeleri 0,60 ms seviyesinde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere Razer'ın geliştirdiği analog optik anahtarlı klavyeler, aynı test koşullarında 0,48 ms değerine ulaşarak hız bakımından önde bulunuyor. Buna rağmen yeni seri, gelişmiş kontrol seçenekleri ve özelleştirme kolaylıklarıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Model serisi ve teknik özellikler

Yeni seri iki kablolu modelden oluşuyor: Bunlar sayısal tuş takımı bulunmayan Tenkeyless (TKL) ve kompakt Mini 65% formatları. Her iki cihaz da 8000 Hz frekansta çalışıyor ve manyetik alanı değiştirerek fiziksel temas olmadan tuş vuruşlarını algılayan Razer Hall Effect Magnetic Switches bileşenleriyle donatılıyor.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre tuş basma mesafesini 0,1 ila 4 mm aralığında bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Üretici, bu anahtarların kullanım ömrünü 100 milyon basış olarak garanti ediyor.

Gelişmiş kontrol işlevleri

Razer, yeni cihazlarda yalnızca hıza değil, oyun deneyimini daha konforlu hâle getiren özelliklere de özel önem vermiş. Özellikle Rapid Trigger Mode işlevi, tuş yükselmeye başladığı anda tuş vuruşunun işlenmesini durdurmayı sağlıyor.

Klavyede ayrıca şu gelişmiş özellikler bulunuyor:

Snap Tap — Oyunda yön değiştirirken eşleştirilmiş tuşlar (örneğin A ve D) arasındaki son basışa otomatik olarak öncelik verir.

Snap Flex — Bir tuşa basıldığında bir eylem, tuş bırakıldığında ise başka bir eylem atanmasına olanak tanır.

Dynamic Keystroke — Tek bir tuşun farklı basma derinliklerinde 4 farklı eyleme kadar tetikleyebilme özelliğine sahiptir.

Instant Cancel Control — Bir sonraki eylem etkinleşmeden önce iptal edilmesini sağlayan bir sistemle donatılmıştır.

Kasa yapısı ve fiyatlandırma

Cihazın kasası havacılık sınıfı alüminyumdan üretilirken tuş başlıkları, çift enjeksiyon yöntemiyle tekstürlü PBT plastikten hazırlanmış. Anahtarlar fabrikada önceden yağlanmış ve gürültüyü azaltmak amacıyla kalın köpük katmana monte edilmiş. Bununla birlikte hot-swap işlevini desteklemiyorlar.

Ixbt.com'un haberine göre Huntsman V3 HE Magnetic cihazlarının fiyatı Mini 65% sürümü için 119,99 ABD dolarından, Tenkeyless modeli içinse 139,99 dolardan başlıyor. Razer böylece kullanıcılara manyetik teknoloji ve gelişmiş giriş ayarları sunuyor.