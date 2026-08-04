Razer ilk manyetik anahtarlı oyun klavyelerini tanıttı

·44·Teknoloji
Razer ilk manyetik anahtarlı oyun klavyelerini tanıttı

Ünlü oyun ekipmanları üreticisi Razer, tarihinde ilk kez Hall Effect manyetik anahtarlarla donatılmış yeni Huntsman V3 HE Magnetic klavye serisini duyurdu. Ixbt.com'a göre bu cihazlar, şirketin ürün yelpazesinde manyetik teknolojiye dayanan ilk ürünler olsa da hız bakımından mutlak rekortmen değil; gecikmeleri 0,60 ms seviyesinde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere Razer'ın geliştirdiği analog optik anahtarlı klavyeler, aynı test koşullarında 0,48 ms değerine ulaşarak hız bakımından önde bulunuyor. Buna rağmen yeni seri, gelişmiş kontrol seçenekleri ve özelleştirme kolaylıklarıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Model serisi ve teknik özellikler

Yeni seri iki kablolu modelden oluşuyor: Bunlar sayısal tuş takımı bulunmayan Tenkeyless (TKL) ve kompakt Mini 65% formatları. Her iki cihaz da 8000 Hz frekansta çalışıyor ve manyetik alanı değiştirerek fiziksel temas olmadan tuş vuruşlarını algılayan Razer Hall Effect Magnetic Switches bileşenleriyle donatılıyor.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre tuş basma mesafesini 0,1 ila 4 mm aralığında bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Üretici, bu anahtarların kullanım ömrünü 100 milyon basış olarak garanti ediyor.

Gelişmiş kontrol işlevleri

Razer, yeni cihazlarda yalnızca hıza değil, oyun deneyimini daha konforlu hâle getiren özelliklere de özel önem vermiş. Özellikle Rapid Trigger Mode işlevi, tuş yükselmeye başladığı anda tuş vuruşunun işlenmesini durdurmayı sağlıyor.

Klavyede ayrıca şu gelişmiş özellikler bulunuyor:

  • Snap Tap — Oyunda yön değiştirirken eşleştirilmiş tuşlar (örneğin A ve D) arasındaki son basışa otomatik olarak öncelik verir.
  • Snap Flex — Bir tuşa basıldığında bir eylem, tuş bırakıldığında ise başka bir eylem atanmasına olanak tanır.
  • Dynamic Keystroke — Tek bir tuşun farklı basma derinliklerinde 4 farklı eyleme kadar tetikleyebilme özelliğine sahiptir.
  • Instant Cancel Control — Bir sonraki eylem etkinleşmeden önce iptal edilmesini sağlayan bir sistemle donatılmıştır.

Kasa yapısı ve fiyatlandırma

Cihazın kasası havacılık sınıfı alüminyumdan üretilirken tuş başlıkları, çift enjeksiyon yöntemiyle tekstürlü PBT plastikten hazırlanmış. Anahtarlar fabrikada önceden yağlanmış ve gürültüyü azaltmak amacıyla kalın köpük katmana monte edilmiş. Bununla birlikte hot-swap işlevini desteklemiyorlar.

Ixbt.com'un haberine göre Huntsman V3 HE Magnetic cihazlarının fiyatı Mini 65% sürümü için 119,99 ABD dolarından, Tenkeyless modeli içinse 139,99 dolardan başlıyor. Razer böylece kullanıcılara manyetik teknoloji ve gelişmiş giriş ayarları sunuyor.

RazerKlavyeOyunTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorHindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorBugün, 18:59Falcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorFalcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorBugün, 18:59Spotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıSpotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıBugün, 18:59DeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıDeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıBugün, 18:25Runware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıRunware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıBugün, 18:23NASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorNASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı