Newcastle, Bruno Guimarães'in Yerine Felix Nmecha'yı Seçti

·30·Spor
Newcastle, Bruno Guimarães'in Yerine Felix Nmecha'yı Seçti

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa futbolunda büyük değişiklikler ve ilgi çekici söylentiler hız kazanıyor. Goal.com'un haberine göre, İngiltere'nin Newcastle United kulübü kaptanı Bruno Guimarães'in olası ayrılığına hazırlanmaya başladı. Kulüp yönetimi, Brezilyalı orta saha oyuncusunun yerini en iyi şekilde doldurabilecek başlıca aday olarak Borussia Dortmund forması giyen Felix Nmecha'yı belirledi ve ilk görüşmelere başladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Newcastle, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı ve Almanya Millî Takımı'nın oyuncusunu orta saha için mutlak öncelik olarak belirledi. L'Equipe'in haberine göre İngiliz kulübünün yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu oyun tarzına en uygun çözüm olarak değerlendiriyor. Kısa listede Porto orta saha oyuncusu Victor Froholdt da yer alıyor ancak Dortmundlu futbolcu kulübün önceliği olmaya devam ediyor.

Büyük transfer zinciri ve mali olanaklar

Bu hareketlilik, doğrudan takım kaptanı Bruno Guimarães'in beklenen transferiyle bağlantılı. Brezilyalı taraftarların sevgilisi, kariyerine Premier Lig'in bir diğer devi Arsenal'de devam etmeye çok yakın. İddialara göre Arsenal, yıldız futbolcu için yaklaşık 90 milyon avro ödemeye hazır.

Arsenal'in teklif ettiği bu yüksek bonservis geliri, Newcastle yönetimine yeni sezon öncesinde orta sahayı yeniden yapılandırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Hatırlanacağı üzere takım daha önce Sandro Tonali'yi Tottenham'a kaptırmıştı. Bu nedenle kadrodaki kayıpların kısa sürede telafi edilmesi gerekiyor.

Borussia Dortmund'un Talepleri

Ancak Newcastle, hedefini gerçekleştirmek için ciddi mali engelleri aşmak zorunda kalacak. Borussia Dortmund, lider oyuncusunu düşük bir bedelle göndermeye niyetli değil. Alman devi, futbolcu için en az 120 milyon avro talep ediyor ve bu rakamın altındaki teklifleri görüşmeyi dahi reddediyor.

Felix Nmecha'nın Dortmund ile mevcut sözleşmesinin Haziran 2030'a kadar devam ettiği ve bunun Alman kulübüne müzakerelerde avantaj sağladığı belirtiliyor. Nmecha, geçen sezon Bundesliga'da 29 maçta forma giyerek 2 gol attı. Ayrıca Almanya Millî Takımı ile uluslararası arenada da deneyim kazandı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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