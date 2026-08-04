EON uzay lazerleriyle küresel veri hızını artırmak istiyor

Günümüzde dünyanın dört bir yanında büyük veri merkezleri hızla inşa edilirken, dijital verilerin okyanus ötesine aktarımı büyük ölçüde deniz tabanından geçirilen fiber optik kablolara dayanıyor. Ancak ixbt.com’un aktardığına göre bu kabloların döşenmesi, bakımı ve onarımı son derece karmaşık süreçler ve ağın kendisi de oldukça hassas. Karasal geleneksel radyo dalgaları ise yeterli aktarım kapasitesine sahip değil. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu soruna çözüm olarak uzaydaki lazer teknolojileri öneriliyor. Bu yılın mayıs ayında kurulan ve toplam 10,75 milyon dolarlık başlangıç yatırımı alan Endeavor Optical Networks (EON) adlı startup, yörüngeden veri merkezlerini birbirine bağlayan lazerli bir uydu ağı oluşturmayı planlıyor. Şirketin kurucuları Charlie Horowitz ve Tyler Presser bu konuda oldukça iddialı hedefler belirledi.

Uzay iletişiminde yeni aşama

Çoğu uydu iletişim sistemi, deniz tabanındaki kabloların sağladığı saniyede 200 terabit ve üzeri hızları sunamıyor. Ancak son yıllarda daha güçlü uyduların ve optik teknolojilerin gelişmesi, uzaydan Dünya’ya lazerle veri aktarımı olanaklarını genişletiyor. Özellikle NASA, son Ay görevinde lazer iletişiminden başarıyla yararlanmıştı.

Buna rağmen özel uzay şirketlerinin daha önce test ettiği iletişim hatları saniyede yalnızca 2,5 gigabit hız göstermişken EON tamamen farklı bir seviyeyi hedefliyor. Şirket yöneticisine göre ilk hedefleri saniyede 2,4 terabit aktarım kapasitesine ulaşmak. Bunun için atmosferik engellerin ve bulutların neden olduğu ışın bozulmalarının aşılması gerekiyor.

Projenin mevcut planları

EON, uzayda yaklaşık 20 uydudan oluşan bir ağ kurmayı amaçlıyor. Her cihaz, iki kıta arasında özel bir bağlantı sağlayacak. Şirket, veri aktarımının zor olduğu veya altyapının yetersiz kaldığı güzergâhlara, özellikle Fransa ile Avustralya ve Afrika ile Güney Amerika arasındaki mesafelere odaklanacak.

Startup, bu aşamada aldığı fonları bir optik laboratuvar kurmaya, mühendisleri işe almaya ve 2027 yılının sonuna kadar fırlatılması planlanan test uydusuna hazırlanmaya harcayacak. EON, özel optik iletişim terminalleri geliştirmeye odaklanırken uydu gövdelerini hazır olarak satın almayı planlıyor.