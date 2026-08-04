Gabby George, Manchester United’dan Brighton’a transfer olmaya yakın

İngiltere kadın futbolu transfer piyasasında hareketlilik sürüyor. BBC Sport’un haberine göre Brighton & Hove Albion, Manchester United savunmacısı Gabby George’u kadrosuna katmak için altı haneli bir bedel karşılığında anlaşmaya varmaya çok yakın. Yeni sezon öncesinde gerçekleşmesi beklenen bu transfer, 29 yaşındaki futbolcuya düzenli olarak ilk 11’de forma giyme fırsatı sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Deneyimli savunmacının Manchester United ile mevcut sözleşmesi son yılına girdi. Kulüp, ocak ayında sözleşmedeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı. Kırmızı Şeytanlar formasıyla üç yıl geçiren Gabby George, takımda 50’den fazla maça çıktı ve 2024’te Kadınlar FA Kupası’nın kazanılmasına katkı sağladı.

Yeni takım ve kadroyu güçlendirme planları

Dario Vidosic yönetimindeki iddialı Brighton kadrosu için Gabby George’un transferi önemli bir güç olacaktır. Futbolcunun düzenli forma giyme isteği ve zengin tecrübesi, kulübün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İsviçre milli takım kaptanı Lia Wälti ile Hammarby orta saha oyuncusu Emilie Joramo da dahil diğer futbolcuların katkılarını tamamlayacak.

Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2023’te Manchester United’a transfer olmadan önce Everton akademisinde yetişmiş ve 100’den fazla maça çıkmıştı. Ayrıca İngiltere Milli Takımı formasıyla üç karşılaşmada görev aldı. Yeni takımına hızlıca uyum sağlaması, Vidosic’in ekibinin taktik planlarını uygulaması açısından büyük önem taşıyor.

Manchester United’daki değişim ve gelecek

Manchester United yönetiminin Gabby George’un satışına izin vermesi, kulüpte önemli teknik direktör değişikliklerinin yaşandığı döneme denk geldi. Kulüp, pazartesi günü Mark Skinner’ın karşılıklı anlaşma yoluyla teknik direktörlük görevinden ayrıldığını resmen doğrulamıştı. Şu anda kulüp yetkilileri, üst sıralar için mücadeleyi sürdürmek amacıyla yeni teknik direktör adayını aktif şekilde arıyor.

Bu transferden elde edilecek gelir, kulübe kadroyu yeniden yapılandırma sürecinde ek finansal imkân sağlayacak. Geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan Brighton için ise yeni sezon zorlu sınavlarla başlayacak. Takım, 6 Eylül Pazar günü sahasında Arsenal’e karşı oynayacağı maçla sezona giriş yapacak.