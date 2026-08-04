Hull City, Manor Solomon İçin Yarışa Katıldı

İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Hull City, Tottenham'ın hücum oyuncusu Manor Solomon için transfer yarışına katıldı. The i Paper'ın aktardığı bilgilere göre, futbolcunun başlıca talipleri arasında West Ham United da bulunuyor ve transfer bedeli yaklaşık 20 milyon sterlin olarak belirlendi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

27 yaşındaki İsrailli kanat oyuncusu için ilk tekliflerin 10 ila 20 milyon sterlin arasında olması bekleniyor. Transfer dönemi kapanmadan önce bu anlaşmanın hız kazanacağı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Tottenham'daki değişiklikler ve Solomon'un geleceği

Manor Solomon, 2023'te Fulham'dan serbest oyuncu olarak transfer olmasına rağmen Tottenham formasıyla yalnızca beş resmi maçta görev yaptı. Kariyeri boyunca Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi.

Sezon öncesi kampında Roberto De Zerbi yönetiminde forma şansı bulmuş olsa da Solomon, teknik direktörün gelecek planlarında yer almıyor. Geçen yıl Thomas Frank döneminde de takımda kalabileceğine dair umutlar oluşmuştu, ancak durum değişmedi.

Büyük transferler ve kadro temizliği süreci

The i Paper'ın haberine göre Tottenham, transfer dönemi kapanmadan önce en az üç oyuncusunu satmayı planlıyor. Geçen sezon Premier Lig'i 17. sırada tamamlayarak küme düşmekten kıl payı kurtulan kulüp, kadrosunu kökten yenilemeye çalışıyor.

Kulüp, Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncuları transfer etmek, ayrıca Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dubravka'yı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için ücret politikasını yeniden yapılandırdı. Takım kaptanı Cristian Romero da Inter veya Atlético Madrid'e transfer olabilir.