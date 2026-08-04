Hansi Flick, Barcelona futbolcularının Dünya Kupası zaferi sonrası durumunu anlattı

İspanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferinin ardından, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kulüpteki futbolcuların artan statüsü ve soyunma odasındaki atmosferin korunması konularına değindi. Goal.com'un haberine göre Alman teknik adam, takım içindeki birlik ve beraberliğin bozulmamasını sağlamak için bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da bu durumu olumlu karşılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere İspanya Millî Takımı, finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı. Karşılaşmanın kahramanı olan ve 106. dakikada galibiyet golünü atan Ferran Torres adını İspanya futbol tarihine yazdırdı. Bu zaferle İspanya Millî Takımı, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Dünya şampiyonları ve teknik direktörün planları

Şampiyon takımda Katalan kulübünün en az yedi oyuncusu forma giydi. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo ve Lamine Yamal gibi genç yetenekler sezona dünya şampiyonu unvanıyla başlayacak. Uzmanlara göre bu futbolcuların kariyerlerinin zirvesine ulaştıklarını düşünme riski bulunuyor ancak Hansi Flick böyle bir düşünceden uzak.

St George's Park'taki basın toplantısında konuşan Hansi Flick, futbolcuların artan özgüvenini övdü. "Şampiyonlar asla durmaz. Kupa kazanmayı bilirler ve bu çok önemli. Bu zafer onlara daha da fazla özgüven vermeli", — dedi teknik direktör. Flick, mevcut sezonda büyük başarılara ulaşmanın ancak oyuncuların her gün sıkı çalışmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Kadro sorunları ve transferler

Buna rağmen sezon öncesi hazırlık süreci bazı zorluklarla geçiyor. Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılması, santrfor bölgesinde boşluk oluşturdu. Sorunun henüz tamamen çözülememiş olması teknik heyeti düşündürüyor. Ayrıca Paris Saint-Germain'in Ferran Torres'e olan ilgisi de durumu biraz daha karmaşık hâle getiriyor.

Frenkie de Jong'un sakatlığı orta saha bölgesinde sorun yaratmış olsa da Hansi Flick bu konuda sakinliğini koruyor. Transfer piyasasında acele etmek yerine mevcut kadroyu geliştirmeye ve geri dönen oyuncuları takıma adapte etmeye odaklanıyor. Kulüp yönetimiyle, özellikle Deco ile birlikte gerekli adımların atılması bekleniyor.