Manchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyor

·28·Spor
Manchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyor

İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Manchester United ve Chelsea, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen stoper John Lucumí'yi kadrolarına katmak için harekete geçti. Quotidiano Sportivo'nun aktardığı bilgilere göre Kolombiyalı futbolcunun bonservis bedeli 25 milyon avro ve bu rakam her iki dev kulüp için de karşılanabilir seviyede değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

28 yaşına giren savunmacının Bologna ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. İtalyan kulübü, futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kaybetmemek için bu transfer döneminde satmak zorunda. Edinilen bilgilere göre Kırmızı Şeytanlar, futbolcunun transferini gerçekleştirmek için şimdiden ilk adımları attı.

Savunma hattını güçlendirme ihtiyacı

Manchester United yönetimi, yeni sezon öncesinde takımın savunma gücünü artırmayı ve yedek seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor. Kariyerinin zirvesinde bulunan John Lucumí, Premier Lig koşullarına hızlı uyum sağlarsa kulüp için gerçek bir fırsat transferine dönüşebilir. İngiliz futbolunun yüksek temposu, deneyimli stoperden üst düzey bir hazırlık gerektiriyor.

Öte yandan Londra ekibi Chelsea de savunma hattındaki sorunları çözmek amacıyla Kolombiyalı futbolcuyu yakından takip ediyor. Geçen sezon savunmada birçok hata yapan Aristokratlar, gelecek sezon kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmek için defans hattını acilen toparlamak zorunda.

Transferde belirleyici faktörler

Her iki İngiliz kulübünün de 25 milyon avroluk bonservis bedelini sorun yaşamadan ödeyebilecek mali gücü bulunuyor. Ancak nihai karar futbolcunun kişisel hedeflerine ve planlarına bağlı olacak. Kariyerinin önemli bir döneminde bulunan 28 yaşındaki stoper, büyük bir kulüpte yedek kalmak istemiyor ve ilk 11'de düzenli oynama garantisi arıyor.

Futbolcunun hangi takımı seçeceği ve teknik direktörlerin kendisine nasıl bir proje sunacağı, kaderini belirleyecek. Bologna ise bonservis bedelinin makul olması sayesinde kısa süre içinde anlaşmaya varılmasını umuyor. Manchester United ile Chelsea arasındaki bu rekabet, yaz transfer döneminin en sıcak aşamasına girdiğini gösteriyor.

Manchester UnitedChelseaJohn LucumíTransferPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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