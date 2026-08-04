Base Power ev bataryaları için 1 milyar dolar daha topladı

·24·Teknoloji
Base Power ev bataryaları için 1 milyar dolar daha topladı

ABD merkezli Base Power startup'ı, elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla ev tipi batarya sistemlerinden oluşan ağını geliştirmek için 1 milyar dolar daha yatırım aldı. Series D yatırım turunun ardından şirketin toplam değeri 13 milyar dolar olarak değerlendirildi. ixbt.com sitesinin bildirdiğine göre bu kaynak, son yıllarda enerji arzının istikrarını sağlamak ve şebekeleri dengelemek açısından önemli bir adım niteliğinde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Base Power, son birkaç yıl içinde doğrudan tüketicilerin evlerine kurulan 500 MW·soatlık enerji depolama kapasitesi oluşturmayı başardı. Geleneksel büyük altyapı tesisleri inşa etmek yerine dağıtık şebeke modelini seçen şirket, şu anda günde yaklaşık 100 batarya kuruyor. Uzmanların planlarına göre şirket, bu yıl sonuna kadar bu hızı iki katına çıkararak her gün ek 8 MW·soatlık yeni kapasiteyi devreye almayı hedefliyor.

Yeni teknolojiler ve üretim

Bu yeni finansman turu, daha önce 1 milyar dolarlık yatırım alınmasından üzerinden henüz bir yıl geçmeden gerçekleşti. Finans piyasalarındaki bu hareketlilik ortamında Base Power, Teksas'ın Austin kentindeki kendi tesisinde üretilen Base Core adlı yeni ev bataryasını da kamuoyuna tanıttı. Cihaz, 39,2 kilsavatt-soat elektrik depolama kapasitesine sahip ve piyasadaki rakiplerinin benzer çözümlerinden belirgin ölçüde üstün.

Günümüzde bu sistemler Teksas ve Illinois eyaletlerinde başarıyla çalışıyor. Bu bölgelerde ekonominin genel olarak elektrikli hale gelmesi ve AI teknolojileri için büyük veri merkezlerinin kurulması nedeniyle elektrik talebi hızla artıyor. Ev bataryası kuran diğer şirketlerin aksine Base Power, müşterilerine uygun bir abonelik modeli sunuyor.

Abonelik modeli ve enerji güvenliği

Çoğu kurulum şirketi birkaç bin dolarlık peşin ödeme talep ederken Base Power tamamen farklı bir yaklaşım uyguluyor. Örneğin Houston bölgesinde bir bataryanın kurulum ücreti 695 dolar. Bunun ardından kullanıcı her ay 19 dolar ve tüketilen her kW·soat için 13,1 sent ödüyor. Şirket bataryaların mülkiyetini elinde tutuyor.

Talebin yüksek olduğu dönemlerde şirket, depolanan enerjiyi genel şebekeye yeniden satabiliyor. Base Power, düzenlemeye tabi enerji piyasalarında elektrik hizmeti sağlayan kuruluşlarla yakın iş birliği yapıyor. Böylece müşteriler, yerel şebekelerdeki yükü azaltmaya yardımcı olurken elektrik kesintileri sırasında yaklaşık 40 kW·soatlık yedek kapasite sayesinde evlerine bir gün veya daha uzun süre kesintisiz elektrik sağlayabiliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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