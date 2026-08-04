Kazakistan'da ilk Amur kaplanı doğaya salındı

Kazakistan'da Amur kaplanı popülasyonunu yeniden canlandırmayı amaçlayan proje kapsamında ilk kaplan doğaya salındı. Ümit adlı yetişkin dişi kaplana, hareketlerini izlemek için özel bir GPS tasması takıldı.

Verilere göre Rusya, Mayıs 2026'da Kazakistan'a dört Amur kaplanı teslim etti. Bu kaplanların doğaya salınması, ülkede daha önce yaşamış Turan kaplanının ekolojik rolünü yeniden oluşturma ve yırtıcı popülasyonunu yeniden şekillendirme projesinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar kaplanların yeni ortama nasıl uyum sağladığını sürekli olarak izliyor. Konumları ve hareketleri GPS ile uydu sistemleri aracılığıyla takip ediliyor.

Projenin başarıyla uygulanması hâlinde, gelecekte Kazakistan'da istikrarlı bir Amur kaplanı popülasyonu oluşturulması ve yırtıcıların doğal ekosistemdeki rolünün yeniden tesis edilmesi planlanıyor.