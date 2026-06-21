Curaçao Kalecisi Dünya Kupası Tarihindeki Rekoru Kırdı

Dünya Kupası E Grubu 2. maçında karşı karşıya gelen Ekvador ve Curaçao arasındaki mücadele (0:0), sadece Curaçao'ya tarihindeki ilk puanı getirmekle kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihine geçen yeni bir rekorla da hafızalara kazındı. Curaçao milli takım kalecisi Eloy Rum, maçta gerçek bir kahramanlık sergiledi.

Korkunç baskı ve 15 kurtarış

Ekvador milli takımı maç boyunca büyük bir üstünlük kurdu ve Curaçao kalesine durmaksızın ataklar düzenledi. Ancak karşılarında Eloy Rum'dan oluşan aşılmaz bir duvar vardı:

Ekvador'un toplam şut sayısı: 28

Kaleye giden isabetli şutlar: 15

Eloy Rum tarafından kurtarılan şutlar (kurtarışlar): 15

1966'dan beri görülmemiş bir sonuç

Ünlü analiz portalı Opta'nın verilerine göre Eloy Rum, uzatmalar hariç, yani maçın normal 90 dakikası içinde yapılan kurtarış sayısı bakımından Dünya Kupası rekorunu kırdı.

Dünya Kupaları'nda bu istatistikler 1966'dan beri sistematik olarak tutulurken, bugüne kadar hiçbir kaleci normal sürede 15 isabetli şutu kurtararak kalesini gole kapatmayı başaramamıştı.

Puan geldi ama durum kritik

Bu beraberlikle Curaçao milli takımı tarihindeki ilk puanını aldı. Ancak ilk maçtaki ağır mağlubiyetin etkileri nedeniyle takım, averaj bakımından E Grubu'nda hala sonuncu ve dördüncü sırada yer alıyor.

Buna rağmen, Eloy Rum'un bu performansı, Curaçao'nun son tur öncesinde play-off'a yükselme konusundaki teorik şansını korumasını sağladı.