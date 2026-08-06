Messi geri döndü ve şov başladı: Miami’de altı gol (video)

Lionel Messi Ligler Kupası’ndaki ilk maçında bir kez daha belirleyici bir futbolcu olduğunu gösterdi. Arjantinli yıldız iki gol atıp bir asist yaptı ve Inter Miami’nin Meksika temsilcisi Atlético San Luis’i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın kahramanı oldu.

Florida ekibi maçın henüz 4. dakikasında geriye düştü. Ancak konukların erken golü Inter Miami’yi paniğe sürüklemek yerine Messi’yi harekete geçirdi: Ev sahibi ekip devre arasına kadar rakip kaleyi dört kez havalandırdı.

Konuklar önce attı, Messi hemen cevap verdi

Karşılaşma Atlético San Luis adına oldukça iyi başladı. David Rodríguez, 4. dakikada savunmadaki boşluktan yararlanarak Meksika ekibini öne geçirdi.

Ancak üstünlük uzun sürmedi. 11. dakikada Noa Allen’ın başlattığı atağı Messi isabetli bir vuruşla tamamladı ve skoru eşitledi.

Bu gol, Arjantinli futbolcunun Dünya Kupası’ndan sonra Inter Miami formasıyla attığı ilk goldü. Messi önceki maçta oyuna sonradan dahil olmuş, Ligler Kupası’ndaki ilk maçına ise ilk 11’de başlamıştı.

Messi ilk yarıda rakip savunmayı dağıttı

Inter Miami skoru eşitledikten sonra sahadaki dengeler tamamen değişti. Ev sahibi ekip topa sahip olarak hücumlarını Messi, Rodrigo De Paul ve Telasco Segovia üzerinden geliştirmeye başladı.

26. dakikada Segovia Florida ekibini öne geçirdi. Devre arasına yaklaşırken Messi bir kez daha sahneye çıktı: 44. dakikada ikinci golünü atarak skoru 3-1’e getirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Arjantinli futbolcu bu kez asist yaptı. Onun ortasının ardından stoper Micael dördüncü golü kaydetti. Böylece Messi ilk 45 dakikada üç gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

San Luis ikinci yarıda baskıyı artırdı

Meksika ekibi devrenin ardından oyundan kopmadı. 51. dakikada Rafa Lorente farkı azaltarak konuklara geri dönüş umudu verdi.

Atlético San Luis, ikinci yarının bazı bölümlerinde inisiyatifi ele alarak Inter Miami savunmasını baskı altında tuttu. Ancak ev sahibi ekip ilk yarıda elde ettiği üstünlüğü korudu ve turnuvaya önemli bir galibiyetle başladı.

Karşılaşma sırasında hava koşulları da planları etkiledi. Gök gürültüsü nedeniyle maç bir süre durduruldu, ancak oyun yeniden başladıktan sonra skor değişmedi.

Messi bir kez daha favori turnuvasında parladı

Ligler Kupası, Messi’nin Inter Miami kariyerinde özel bir yere sahip. Arjantinli yıldız, 2023’te tam olarak bu turnuvada Amerikan kulübüyle ilk maçlarına çıkmış ve takımı tarihindeki ilk kupaya taşımıştı.

Messi o turnuvada yedi maçta 10 gol atarak organizasyonun gol kralı ve en iyi oyuncusu olmuştu. Inter Miami, finalde Nashville’i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Aradan üç yıl geçtikten sonra turnuvadaki yeni serüvenine yine iki golle başladı. Özellikle Dünya Kupası finalindeki ağır yenilginin ardından çıktığı ilk büyük maçta böyle bir performans sergilemesi, fiziksel ve mental durumu hakkında önemli bir işaret verdi.

Yeni formatta her golün değeri büyük

2026 Ligler Kupası’nda MLS ve Meksika liginden toplam 36 kulüp mücadele ediyor. İlk aşamada her takım, rakip ligin temsilcilerine karşı üç maç oynayacak.

MLS ve Liga MX için ayrı puan tabloları oluşturulacak. Her iki ligden en iyi dört takım çeyrek finale yükselecek. Bu nedenle yalnızca galibiyetler değil, atılan ve yenilen goller arasındaki fark da belirleyici olabilir.

Inter Miami ilk maçta üç puan ve artı iki gol averajı elde etti. Ancak iki gol yemesi, teknik heyet için savunmadaki bazı sorunlar üzerinde çalışma gerekliliğini de gösterdi.

Sırada Monterrey var

Florida ekibi Ligler Kupası’ndaki ikinci maçını 8 Ağustos’ta yine kendi sahasında oynayacak. Bu kez rakip, Meksika’nın en güçlü ve mali açıdan en zengin kulüplerinden biri olan Monterrey olacak.

İlk aşamadaki son maçta ise Inter Miami, 12 Ağustos’ta León’u konuk edecek. Üç karşılaşmanın da Nu Stadium’da oynanması planlanıyor.

Ligler Kupası, ilk aşama

Inter Miami — Atlético San Luis — 4-2

Goller: Messi, 11, 44; Segovia, 26; Micael, 45+7 — David Rodríguez, 4; Rafa Lorente, 51.

Inter Miami turnuvaya galibiyetle başladı, ancak gecenin en önemli haberi skor değildi. 39 yaşındaki Messi, Dünya Kupası’ndan sonra sahalara dönerek tek yarıda rakibe üç kritik darbe vurdu.

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