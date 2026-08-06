Luka Modrić, Milan ile sözleşmesini neden uzattığını açıkladı

·0·Spor
Luka Modrić, Milan ile sözleşmesini neden uzattığını açıkladı

Deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modrić, fiziksel durumunu dikkatle değerlendirdikten sonra Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı hakkında konuştu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hırvat futbolcu, sezon sonunda yaşanan başarısızlıklara rağmen San Siro'da kalmaya karar verdi ve üst düzeyde oynamaya devam etme arzusunun güçlü olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daha önce Ballon d'Or kazanan futbolcu, sözleşme imzalama süreci ve hisleri hakkında konuşurken her şeyin fiziksel durumuna bağlı olduğunu kabul etti. Modrić'in sözlerine göre sözleşmeyi daha aralık ayında imzalayabilirdi, ancak acele etmedi.

Fiziksel durum ve sözleşme detayları

“Bir yıl daha oynamak istediğimi her zaman biliyordum. Sözleşmeyi daha aralık ayında imzalayabilirdim, ancak bunu istemedim; çünkü vücudumu dinlemem gerekiyordu. Kendimi nasıl hissettiğimi ve oynama arzumun devam edip etmediğini anlamam önemliydi” diyen Modrić, sonunda yönetimin kendisine duyduğu güvenin ve içindeki arzunun tüm şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Milan için 2025-2026 sezonu oldukça zorlu geçti. Takım, sezon boyunca şampiyonluğun ana adayı Inter'e güçlü bir rakip olmuştu. Ancak sezon sonunda yaşanan sert düşüş, takımın beşinci sıraya gerilemesine ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırmasına neden oldu.

Sezondaki hatalar ve sakatlıklar

Modrić, kritik maçlarda yaşanan başarısızlıklardan birinin sakatlık olduğunu özellikle vurguladı. Elmacık kemiğinin kırılması nedeniyle en önemli karşılaşmaları kaçırmak zorunda kaldı ve sahadaki liderlik eksikliği takımı ciddi şekilde etkiledi. Sezon sonunda takıma yardımcı olamadığı için duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Futbolcuya göre takım, ikinci sırada avantajlı bir konumdayken rehavete kapıldı. Özellikle Lazio ile oynanan önemli maçın ardından psikolojik bir değişim yaşandı; Milan ekibi şampiyonluğun zor olduğunu anlayınca Avrupa kupaları için gereken tempoyu kaybetti.

“Sadece hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Lazio maçına kadar üst sıralardaydık, ardından şampiyonluğun zor olduğunu anlayınca oyunumuz biraz düştü. Şampiyonlar Ligi'ne zaten katılmayı garantilediğimizi düşünerek hata yaptık” diyerek sözlerini tamamladı.

Luka ModrićMilanSerie AFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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