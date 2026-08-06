Tacikistan’da başörtülü kadınlara yönelik baskınlar başladı

·621·Dünya
Tacikistan’da başörtülü kadınlara yönelik baskınlar başladı

Tacikistan’ın Pencikent kentinde yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri, ulusal değerlere uygun olmadığı düşünülen kıyafetlere karşı baskınlar başlattı. Bu gelişmeyi yerel medya kuruluşları duyurdu.

4 Ağustos’ta yayımlanan fotoğraflarda, yetkililerin saçlarını, boyunlarını ve omuzlarını örten Müslüman başörtüsü takan kadınlarla görüştüğü görülüyor. Görüşmelere polis memurları da katıldı.

Yetkililer, bu faaliyetlerin temel amacının “yabancı kültürün etkisini önlemek ve ulusal gelenekleri korumak” olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, baskınlar sırasında kaç kadın ve kızla önleyici görüşme yapıldığına ilişkin kesin rakamlar açıklanmadı.

Kaynaklara göre, başörtüsü takan bazı kadınlar yetkililerle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşmayı reddetti. Bu durumun işlerini veya özel hayatlarını olumsuz etkileyebileceğinden endişe ettiklerini belirttiler.

TacikistanPenjikent
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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