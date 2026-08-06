Michael Owen, Liverpool'a Bradley Barcola için 145 milyon sterlin ödememesini tavsiye etti

Liverpool'un eski forveti Michael Owen, kulübe Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola için talep edilen astronomik 145 milyon sterlinlik bonservis bedelini kesinlikle ödememesi tavsiyesinde bulundu. Merseyside ekibi, Mohamed Salah'ın sürpriz ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek için yeni bir oyuncu arıyor. Ancak transfer piyasasındaki bu tür aşırı yüksek fiyatlar kulübü zor durumda bırakabilir. Bu haberi Goal.com bildirdi

Owen, ECHO'ya verdiği röportajda Paris ekibinin Liverpool'un forvete duyduğu acil ihtiyaçtan yararlanmaya çalıştığını vurguladı. Ona göre, Premier Lig'de kendini henüz tam anlamıyla kanıtlamamış bir oyuncu için böyle bir bedel ödemek mantıksız ve aşırı pahalı.

Mohamed Salah'ın Yerini Doldurma Sorunu

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Trabzonspor'a serbest oyuncu olarak katılarak Liverpool'dan ayrıldı. Bu durum takımın hücum hattında büyük bir boşluk oluşturdu ve yönetimi transfer penceresi kapanmadan önce acil adımlar atmaya zorladı.

Salah, Merseyside ekibinde geçirdiği dokuz yıl boyunca 442 maça çıktı, 257 gol attı ve 123 asist yaptı. Takıma yaptığı tarihi katkı sayesinde Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazandı.

Günümüzde Liverpool'un scout ekibi için efsanevi forvetin yerini layıkıyla doldurabilecek bir oyuncu bulmak büyük bir sınava dönüştü. Sadio Mane ve Luis Diaz gibi önceki dönemlerin etkili kanat oyuncularının aksine, kulübün mevcut kadrosunda bu seviyede seçenekler şimdilik sınırlı.

Transfer Piyasasındaki Zorluklar

Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, Liverpool'un öncelikli hedefi haline gelmişti. Ancak Fransız kulübünün talep ettiği 145 milyon sterlinlik bonservis bedelinin her türlü müzakereyi durdurabileceği belirtiliyor.

Michael Owen'a göre çevresindekiler, Liverpool'un üst düzey bir oyuncuya ne kadar ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyor ve bu nedenle transfer bedelini yapay biçimde artırıyor. Owen daha önce West Ham forveti Jarrod Bowen'ın transfer edilmesinin daha mantıklı olacağını söylemişti. Ancak mevcut durumda başka alternatifler aramak zorunda kalınacağını kabul etti.