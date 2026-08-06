Barcelona Rodri'den Vazgeçti: O Sadece Real Madrid'i Bekliyor

Manchester Cityorta saha oyuncusu Rodri Hernández hakkındaki transfer görüşmeleri yeni bir aşamaya girdi. İspanyol basınının haberine göre Barcelona, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için somut bir girişimde bulunmayacak.

Katalan kulübünün yönetimi, Rodri İngiltere'den ayrılırsa onun başlıca ve neredeyse tek tercihinin Real Madrid olacağına inanıyor. Ancak futbolcunun, Manchester City veya Madrid kulübüyle transfer konusunda henüz resmî bir anlaşmaya vardığı açıklanmadı.

Rodri Barcelona seçeneğini değerlendirmiyor mu?

Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid, Barcelona, PSG ve Bayern Münih gibi kulüplerin Rodri'yle ilgilendiğine dair haberler yayıldı.

AS'ın haberine göre Barcelona, Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından orta sahasını güçlendirme seçeneklerini değerlendirdi. Ancak Rodri'nin Manchester City'den ayrılması hâlinde yalnızca Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle Katalanlar, mali ve sportif açıdan zorlu bir müzakereye girmenin uygun olmayacağı görüşünde.

Bu durum, Barcelona'nın Rodri'ye resmî bir teklif yaptığı ve ret cevabı aldığı anlamına gelmiyor. Şimdilik söz konusu olan, İspanyol medyasında yayılan transfer haberleri.

City ve Real Madrid fiyat konusunda anlaşmalı

Rodri'nin Manchester City ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli. İngiliz kulübü, İspanyol orta saha oyuncusuyla bu sözleşmeyi 2022'de imzalamıştı.

Kaynaklara göre Manchester City, futbolcunun bonservisini yaklaşık 75 milyon avro olarak belirledi. Real Madrid ise anlaşmayı 50-60 milyon avro civarında tamamlamaya çalışabilir. Bazı haberlerde Madrid kulübünün Rodri'yle 2030'a kadar geçerli kişisel şartlar konusunda anlaştığı da öne sürüldü, ancak bu bilgi resmen doğrulanmadı.

Rodri'nin sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması, müzakerelerde Real Madrid'e avantaj sağlayabilir. Ancak City, takımın orta sahasındaki en önemli oyuncularından birini piyasa değerinin oldukça altında bir bedelle göndermek istemiyor.

Dünya Kupası değerini daha da artırdı

Rodri, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Millî Takımı'nın başlıca liderlerinden biri oldu. La Roja, finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Orta saha oyuncusu, turnuvadaki sekiz maçın tamamında sahanın merkezini kontrol etti ve organizasyonun en iyi futbolcusuna verilen FIFA Altın Top ödülünü kazandı.

Bu, onun son iki yıldaki ikinci büyük bireysel başarısı oldu. Rodri, 2024'te de Altın Top'un sahibi olarak savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu kimliğiyle dünya futbolunun zirvesine çıkmıştı.

Futbolcunun Dünya Kupası'ndaki performansı, ağır sakatlıkların ardından da üst düzeyine dönebildiğini gösterdi. Bu unsur, transfer değerini yeniden artıran başlıca faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid'e transfer henüz kesinleşmiş değil

İspanyol basınında Rodri'nin Madrid'e taşınması neredeyse kaçınılmaz bir süreç gibi yansıtılsa da temel anlaşmalar hâlâ yapılmayı bekliyor.

Real Madrid'in önce kadrosunda yabancı ya da yerli bir futbolcu için yer açması, Manchester City ile bonservis bedelinde anlaşması ve Rodri'nin sağlık durumunu değerlendirmesi gerekiyor. Bazı kaynaklar, futbolcunun bel bölgesindeki küçük bir ameliyatın ardından iyileşme sürecinde olduğunu da bildirdi.

Madrid kulübünün Rodri'ye ilgisi mantıklı: Takım, Toni Kroos ve Luka Modrić'in ardından oyunun temposunu kontrol edebilen, savunma ile hücumu birbirine bağlayan bir merkez oyuncusu arıyor. Ancak Real Madrid'in ilgisiyle resmî transfer arasında hâlâ büyük bir mali mesafe bulunuyor.

Mevcut durumda Barcelona'nın yarıştan çekildiği, Rodri'nin ise Real Madrid'i öncelikli seçenek olarak gördüğü bildiriliyor. Nihai karar, söylentilerle değil, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmenin açıklanmasıyla belli olacak.

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