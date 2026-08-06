Cristiano Ronaldo multimilyonluk süper otomobil garajını gösterdi

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Cristiano Ronaldo multimilyonluk süper otomobil garajını gösterdi

Al-Nasr takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabında değeri milyonlarca avroyu bulan kişisel otomobil koleksiyonunu sergiledi. Goal.com'un haberine göre, 41 yaşındaki Portekizli forvet lüks garajından üç fotoğraf paylaşarak bunlara «Oyuncaklarım» notunu düştü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Beş kez Altın Top sahibi futbolcunun garajında son derece nadir ve pahalı spor otomobillerin bulunduğu öğrenildi. Haberlere göre koleksiyonda dört Ferrari, Lamborghini Aventador, Porsche 911, iki Bugatti ve McLaren Senna gibi gösterişli süper otomobiller yer alıyor.

Nadir koleksiyon ve değeri

Cristiano Ronaldo'nun toplamda yaklaşık 13 spor otomobile sahip olduğu belirtiliyor. Bu eşsiz garajın toplam değeri yaklaşık 11 milyon avro. Koleksiyon, futbolcunun Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi önde gelen kulüplerdeki ve Suudi Arabistan'daki yirmi yılı aşkın kariyeri boyunca elde ettiği büyük kazançların ürünü.

Bu fotoğrafın yayımlandığı sırada futbolcu tatildeydi. Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sona erdikten sonra deneyimli forvet ailesiyle Mallorca'da dinlendi. Bu sırada kulübü Al-Nasr, sezon öncesi kampını Lizbon'da sürdürüyordu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklar

Ronaldo, Al-Nasr'ın Almería ile oynadığı hazırlık maçında saha kenarında görünerek takım arkadaşlarıyla selamlaştı. Ancak teknik ekip onun için ek bir fiziksel toparlanma programı hazırlamıştı ve Ronaldo tam antrenmanlara daha sonra katıldı.

Al-Nasr'ın Lizbon'daki kampı ağustos ayında sona erdi ve takım Riyad'a döndü. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeni sezonun başlamasından önce Ronaldo takımla tam antrenmanlara başladı. Hatırlanacağı üzere Al-Nasr, geçen sezon şampiyonluğu kazanarak Ronaldo'nun 2020'de Juventus formasıyla Serie A'da zafer yaşamasından bu yana kulüp düzeyinde devam eden kupasız serisine son vermişti.

Cristiano RonaldoAl-NasrSüper OtomobillerFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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