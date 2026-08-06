SpaceX hesaplama kapasitesini beş kattan fazla artıracak

SpaceX, 2027 yılının sonuna kadar veri merkezlerinin hesaplama kapasitesini beş kattan fazla artırmayı ve enerji tüketimini yaklaşık 10 gigavata çıkarmayı planlıyor. Bu stratejik adım, yapay zekâ alanını geliştirme ve modern teknolojik altyapıyı genişletme yolunda önemli bir aşama olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre, şirketin kurucusu Elon Musk bu bilgiyi 2026 yılının ikinci çeyreği sonuçlarına ilişkin sunulan rapor sırasında açıkladı. SpaceX altyapısının mevcut toplam kapasitesi yaklaşık 1,4 gigavat. Yeni kapasitenin tamamının yalnızca NVIDIA hızlandırıcıları temel alınarak oluşturulması planlanıyor.

NVIDIA teknolojileri ve yeni mimari

Planlanan yeni tesisler arasında NVIDIA’nın gelecekteki Vera Rubin platformu da bulunuyor. Elon Musk, bu platformu mevcut en gelişmiş mimari olarak nitelendirdi. Belgelere göre Colossus adı verilen mevcut ve gelecekteki altyapı, yaklaşık 100 bin NVIDIA H100, 110 bin GB200 ve GB300 hızlandırıcının yanı sıra en az 220 bin ek GB300 cihazını kapsayacak.

Yeni kapasite hedeflerine ulaşılır ve ek kapasitenin tamamı Vera Rubin temelinde oluşturulursa, kullanılan toplam GPU sayısı 2 milyonu aşabilir. Şirket, gelecekteki kümelerin hangi mimariye dayanacağının kesin oranını henüz açıklamadı.

Yapay zekâ ve finansal göstergeler

Hesaplama altyapısının bu kadar hızlı genişlemesi, Şubat 2026’da xAI ile gerçekleştirilen birleşmenin ardından SpaceX bünyesinde yapay zekâ alanının aktif biçimde geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı. Hisse takası yoluyla gerçekleştirilen anlaşmada SpaceX’in değeri 1 trilyon dolar, xAI’in değeri ise 250 milyar dolar olarak belirlendi.

Birleşik yapının toplam değeri 1,25 trilyon dolara ulaştı. Bununla birlikte xAI ve X platformunu içeren yapay zekâ birimi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 2,56 milyar dolar gelir elde ederken 1,26 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Gelirin büyük bölümü Grok satışlarından değil, Colossus hesaplama kapasitesinin kiralanmasına ilişkin büyük sözleşmelerden geldi.