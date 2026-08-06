OpenAI, ABD Adalet Bakanlığı davası nedeniyle 3,2 milyon dolar ödeyecek

·1·Teknoloji
OpenAI, ABD Adalet Bakanlığı davası nedeniyle 3,2 milyon dolar ödeyecek

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketi OpenAI, ABD Adalet Bakanlığı’nın işe alım politikasıyla ilgili itirazlarını çözmek için 3,2 milyon dolar tutarında para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti. Ixbt.com’un haberine göre soruşturma, şirketin yabancı uzmanları işe alma konusundaki bazı uygulamalarının yerel vatandaşların haklarını kısıtladığının belirlenmesinin ardından başlatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Adalet Bakanlığı soruşturması, OpenAI ve Statsig Inc. adlı iştiraki şirketin bazı pozisyonlar için geçici çalışma vizesine sahip adaylara öncelik verdiğini ortaya koydu. Bunun sonucunda ABD vatandaşlarının bu pozisyonlara başvurma olanakları kısıtlandı. Bakanlığın bulgularına göre şirket, bazı pozisyonlar için ilanları resmî dış web sitesinde yayımlamadan yabancı uzmanları işe aldı.

Şüpheli işe alım uygulamaları

Soruşturma sırasında ilan yayımlama sürecinde bir dizi alışılmadık yöntem de tespit edildi. Bazı pozisyonlar yalnızca gece saatlerinde yayımlandı veya belirli adaylara standart elektronik başvuru yerine kâğıt üzerinde başvuru yapmaları teklif edildi. Bu uygulamalar ondan az pozisyonu kapsasa da Adalet Bakanlığı, konunun teknoloji sektöründeki yüksek maaşlı işlere eşit erişim sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

İmzalanan anlaşmanın şartlarına göre OpenAI, devlete 1,2 milyon dolar tutarında sivil para cezası ödeyecek. Ayrıca bu tartışmalı uygulamalardan etkilenmiş olabilecek çalışanlara tazminat ödenmesi için 2 milyon dolarlık özel bir fon oluşturulacak. Şirket ise işe alım süreçlerini gözden geçirmeyi, çalışanları göçmenlik mevzuatının gerekleri konusunda eğitmeyi ve bakanlık denetiminden geçmeyi kabul etti.

Şirketin resmî açıklaması

Bu anlaşma, Adalet Bakanlığı’nın sivil iş gücünde ayrımcılığı denetleme programını 2025’te yeniden başlatmasından bu yana imzalanan on üçüncü anlaşma oldu. OpenAI temsilcileri, soruşturmanın bulgularına tamamen katılmasalar da anlaşmazlığı barışçıl biçimde çözmek ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla anlaşmayı imzalamaya karar verdiklerini belirtti.

Şirket temsilcileri, yapay genel zekâyı (AGI) geliştirme konusundaki iddialı hedeflerine ulaşmak için dünyanın dört bir yanından en nitelikli uzmanları çekmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca yabancı çalışanların kalıcı oturum statüsü almasını sağlayan PERM programını geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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