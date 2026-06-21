Jude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı'nın Yeni Liderleri

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na güvenli bir galibiyetle başladı. Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyette takımın ana yıldızları Harry Kane ve Jude Bellingham gollerine imza attı. Bu sonuç sadece puan durumunu değil, aynı zamanda takım içindeki yeni hiyerarşinin oluştuğunu da gösterdi. Goal.com'un haberine göre.

Newcastle United savunmacısı Dan Burn, basın toplantısında Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın takıma etkisine değindi. Burn'e göre, henüz 22 yaşında olmasına rağmen Bellingham, kaptan Harry Kane ile yan yana gerçek bir lidere dönüştü. Burn, şaka yollu Bellingham'ın yaşına atıfta bulunarak, sahadaki hareketlerinin deneyimli futbolcuları bile hayrete düşürdüğünü vurguladı.

"İkisi de dünyanın en iyi kulüplerinde kariyerlerinin zirvesinde oynayan liderler. Jude'un yaşı 12 mi yoksa civarı mı bilmiyorum ama o zaten burada! Önünde uzun bir yol var ancak şimdiden bizim için çok kritik bir oyuncu haline geldi", şeklinde aktarıyor Goal.com, Dan Burn'ün sözlerini.

Saha içi enerji ve yeni statü

Bellingham'ın Hırvatistan maçındaki performansı, modern bir orta saha oyuncusunun standartı olarak değerlendiriliyor. Teknik beceriyi yüksek çalışma disipliniyle birleştirmeyi başardı. Dan Burn'e göre, Jude'un maç başındaki tek bir sert müdahalesi veya hareketi tüm takıma enerji veriyor ve diğer futbolcuları da seviyelerini yükseltmeye zorluyor.

Thomas Tuchel'in sisteminde Bellingham, sadece bir yaratıcı değil, aynı zamanda fiziksel baskı kuran ana güç olarak görülüyor. Dünya Kupası öncesinde milli takımdaki rolüyle ilgili çeşitli eleştiriler yapılmıştı. Ancak ilk turdaki galibiyet ve atılan gol tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Bellingham da maç hakkında konuşurken, dış baskılara karşı sakin kaldığını belirtti. "Futbolcu olmanın bir parçası da budur; eleştiriler. Hakkımda kötü konuşanlara kırılmıyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum. Bugün insanlara kim olduğumu bir kez daha hatırlatmak keyifliydi", diyor Real Madrid yıldızı.

İngiltere Milli Takımı için Kane ve Bellingham'ın formda olması, turnuvanın sonraki aşamalarında belirleyici bir önem taşıyacak. Takım, sadece hücum potansiyeliyle değil, aynı zamanda saha merkezindeki sağlamlığıyla da şampiyonluğun ana adaylarından biri olmaya devam ediyor.