Rodri, Manchester City'den Barcelona projesini tercih etti

Futbol dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı: Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, kariyerine Katalan ekibi Barcelona'da devam etmeye onay verdi. Mundo Deportivo, Sport ve Marca gibi saygın yayınların yanı sıra tanınmış gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre futbolcu, Real Madrid seçeneğinden vazgeçerek Katalanların sportif projesini tercih etti. Goal.com haber veriyor.

Şu ana kadar ne futbolcunun kendisiyle ne de mevcut kulübüyle nihai anlaşmaya varıldı. Ancak Barcelona yönetimi, Rodri'nin kararını net biçimde ortaya koyarak müzakere kapısını açmasını transfer piyasasındaki en önemli adım olarak değerlendiriyor. Kulüp yöneticileri daha önce futbolcunun İspanya'ya dönmesi hâlinde öncelikle Real Madrid'i tercih edeceğini düşünüyordu, ancak durum bir anda değişti.

Hansi Flick projesi ve transfer detayları

Mundo Deportivo'nun haberine göre Rodri, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sportif projesinden tamamen ilham aldı. Futbolcu, Katalan yönetimine resmî görüşmeleri başlatmak için yeşil ışık yaktı ve bu anlaşma kulüp için müthiş bir fırsat olarak görülüyor.

Barcelona için hücum hattını güçlendirmek öncelikli hedef olmaya devam etse de dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadroya katma ihtimali, kulüp yönetimini bu transfer üzerinde ciddi biçimde düşünmeye zorluyor. Real Madrid bu transferin değerini yaklaşık 60 milyon avro olarak belirlemişti.

Mali sorunlar ve gelecek planı

Belirtilen rakamın Barcelona için belirli bir ekonomik zorluk yaratması doğal. Buna rağmen futbolcunun kişisel onayı, kulübe bu transferi gerçekleştirmek için finansal çözümler arama fırsatı sunuyor.

Önünde hâlâ Manchester City ile zorlu müzakereler ve sözleşme şartlarını netleştirme süreci bulunuyor. Taraflar anlaşmaya varabilirse bu transfer, mevcut transfer döneminin en ses getiren ve beklenmedik hamlelerinden biri olacak.