Raphinha, Barcelona’da ilk 11 için ciddi rekabetle karşı karşıya

Spor basınında yer alan haberlere göre Brezilyalı futbolcu Raphinha, yeni sezonda Barcelona’daki yerini koruyabilmek için zorlu bir rekabetle mücadele etmek zorunda kalacak. İki sezon önce Katalan ekibinde son derece verimli bir dönem geçirerek 34 gol atan ve 26 asist yapan kanat oyuncusunun forma rekabeti neredeyse yoktu. Ancak geçen sezon sakatlıklar nedeniyle daha zorlu geçti ve performansı düşerek 21 gol ve 8 asistle sınırlı kaldı. Goal.com bildirdi .

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, kadroyu güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürüttü. Bunun sonucunda Barcelona’nın kadrosu yeni futbolcularla güçlendirildi ve bu durum Raphinha’nın ilk 11’deki konumunu tehlikeye atıyor. Takımdan ayrılan Marcus Rashford, geçtiğimiz dönemde 14 gol ve aynı sayıda asist kaydetmiş olsa da Brezilyalı futbolcuya ciddi bir rekabet sunamamıştı.

Kadrodaki yoğun rekabet ve yeni transferler

Spor basınına göre kulübün son transferleri hücum hattındaki rekabeti tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle Anthony Gordon ve Jesse Bissouma takıma katılırken, gerektiğinde Karim Adeyemi’yi sol kanatta deneme seçeneği de bulunuyor. Bu futbolcular yüksek pres, hız ve gol atma becerileriyle öne çıkıyor.

Özellikle Anthony Gordon’ın transferi, Raphinha’yı en iyi oyununu sergilemeye zorlayacak. İlk 11’deki yerini kaybetmek istemiyorsa her antrenmanda ve maçta tüm gücünü ortaya koyması gerekecek. Yeni oyuncuların özelliklerinin takımın hücum potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

Hansi Flick’in güveni ve gelecek beklentileri

Buna rağmen Raphinha, teknik direktör Hansi Flick’in tam güvenini kazanmaya devam ediyor. Alman teknik adam, futbolcunun zor dönemlerinde bile onun yeteneklerine her zaman inandı ve destek verdi. Teknik direktörün desteğinin Brezilyalı futbolcuya psikolojik açıdan yardımcı olacağı kesin.

Ancak güçlü rekabetin ortaya çıkması, Barcelona’nın takım içi seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösteriyor. Sezon boyunca kupalar için mücadele edecek Katalan ekibinde her pozisyon için iki kaliteli adayın bulunması, teknik direktöre taktik değişiklikler yapma konusunda büyük özgürlük sağlayacak.